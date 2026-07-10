Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αλόννησο: εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αυτοψίες

Επισημοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις για αφαλάτωση και εγκατάσταση Ε.Ε.Λ. στην Αλόννησο, με στοχευμένα έργα και χρηματοδότηση 1.289.150 ευρώ για τις συνοδές υποδομές.

Επίσκεψη εργασίας και έλεγχος χώρων για κρίσιμες υποδομές

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην Αλόννησο, στο πλαίσιο περιοδείας στις Βόρειες Σποράδες. Στις συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αλοννήσου και τα υπηρεσιακά στελέχη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τις λιμενικές υποδομές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιτάχυνση έργων που θα αυξήσουν την επάρκεια του πόσιμου νερού στο νησί, ενώ παρουσιάστηκε και η ένταξη του Δήμου σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν τρεις νέες μονάδες αφαλάτωσης στις θέσεις Κορτ Λάκκα – Μηλιά (1), Κορτ Λάκκα – Μηλιά (2) και Άγιος Δημήτριος. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στοχεύει στην ενίσχυση της υδροδότησης του νησιού.

Επίσης, έγινε αυτοψία στον προτεινόμενο χώρο για την Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αλοννήσου, έργο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και θεωρείται κρίσιμο για την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Χρηματοδότηση: 1.289.150 ευρώ για τα συνοδά έργα των μονάδων αφαλάτωσης.

1.289.150 ευρώ για τα συνοδά έργα των μονάδων αφαλάτωσης. Στόχος: ενίσχυση επάρκειας πόσιμου νερού και αντιμετώπιση λειψυδρίας.

ενίσχυση επάρκειας πόσιμου νερού και αντιμετώπιση λειψυδρίας. Κατάσταση έργων: διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τα σχέδια για αφαλάτωση και Ε.Ε.Λ. αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, που επιτείνει τα προβλήματα λειψυδρίας στα νησιά. Η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα συνοδά έργα των μονάδων αφαλάτωσης αποτελεί κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση, ωστόσο προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών είναι η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των απαραίτητων τεχνικών μελετών.

Περιγραφή Στοιχείο Χρηματοδότηση για συνοδά έργα αφαλάτωσης 1.289.150 € Θέσεις εγκατάστασης αφαλάτωσης Κορτ Λάκκα – Μηλιά (1), Κορτ Λάκκα – Μηλιά (2), Άγιος Δημήτριος Κύριο περιβαλλοντικό έργο Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Αλοννήσου

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Αλοννήσου η πρόοδος αυτών των έργων σημαίνει βελτίωση της καθημερινότητας, ασφάλεια στην υδροδότηση και προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει τις ενέργειες των υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης και τον σχεδιασμό χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής.

Η επίσκεψη ανέδειξε επίσης την ανάγκη συντονισμού μεταξύ Δήμου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι στις κλιματικές πιέσεις.