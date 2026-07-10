Ερντογάν έδωσε συλλεκτικά περιστρόφα στους ηγέτες του ΝΑΤΟ — τι έκαναν οι παραλήπτες, τι θα γίνει με το της Ελλάδας

Ο Τούρκος πρόεδρος προσέφερε σε κάθε ηγέτη ένα vintage περίστροφο .357 Magnum με έξι σφαίρες και σετ καθαρισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δωρίσει το όπλο στο Πολεμικό Μουσείο μόλις απενεργοποιηθεί.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόσφερε στους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ένα συλλεκτικό περίστροφο .357 Magnum, μαζί με έξι σφαίρες, ένα κόκκινο στυλό και σετ καθαρισμού. Το όπλο, τονίζεται στη σχετική ενημέρωση, κατασκευαζόταν στην Τουρκία τη δεκαετία του 1990 και φέρει χαραγμένο το όνομα κάθε ηγέτη.

Τι έκαναν οι παραλήπτες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, παρέλαβε όχι έξι αλλά 500 σφαίρες — πιθανώς σε σχέση με διμερή συμφωνία άμυνας με την Τουρκία. Το περίστροφο του Στάρμερ ωστόσο έμεινε στην Τουρκία για να απενεργοποιηθεί.

— πιθανώς σε σχέση με διμερή συμφωνία άμυνας με την Τουρκία. Το περίστροφο του Στάρμερ ωστόσο έμεινε στην Τουρκία για να απενεργοποιηθεί. Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβαν τα περίστροφα· δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο ρεπορτάζ για τη μετέπειτα διαχείρισή τους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρέλαβε επίσης το περίστροφο. Μετά την απενεργοποίηση αναμένεται να δοθεί σε στρατιωτικό μουσείο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι οι βελγικές αρχές θα αποφασίσουν τι θα γίνει με το δώρο που έλαβε.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι άφησε το όπλο στην Ιταλία όπου εκτίθεται μαζί με άλλα δώρα στην έδρα της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, σκοπεύει να δωρίσει το περίστροφό του στο Πολεμικό Μουσείο μόλις αυτό απενεργοποιηθεί.

"personalized" vintage revolver pistols

Σημειώνεται ότι πολλά από τα όπλα παρέμειναν στην Τουρκία προκειμένου να απενεργοποιηθούν, πιθανώς λόγω των αυστηρών κανόνων εξαγωγής οπλικών συστημάτων από το τουρκικό αεροδρόμιο που αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Διπλωματικές και πρακτικές επιπτώσεις

Το γεγονός ότι ως δώρα προσφέρθηκαν λειτουργικά όπλα συνοδεύεται από πρακτικά και νομικά ζητήματα: μεταφορά πυροβόλων όπλων διασυνοριακά, συμμόρφωση με κανονισμούς εξαγωγής/εισαγωγής, καθώς και διαδικασίες απενεργοποίησης πριν από την έκθεσή τους σε μουσεία. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών, φαίνεται ότι οι αρχές προτίμησαν την προσωρινή παραμονή στην Τουρκία για τεχνική απενεργοποίηση.

Για την Ελλάδα, η επιλογή του πρωθυπουργού να δωρίσει το περίστροφο στο Πολεμικό Μουσείο σηματοδοτεί πρόθεση δημόσιας έκθεσης ως ιστορικού/διπλωματικού αντικειμένου και αποσύνδεσης από την ιδιωτική κατοχή. Προτού εκτεθεί, το όπλο πρέπει να απενεργοποιηθεί με τρόπο που να πληροί τα πρότυπα ασφάλειας μουσείων και τους νομικούς κανόνες εισαγωγής όπλων.

Ηγέτης Τι συνέβη στο περίστροφο Κιρ Στάρμερ Παρέλαβε και 500 σφαίρες· όπλο έμεινε στην Τουρκία για απενεργοποίηση Εμανουέλ Μακρόν Παρέλαβε το περίστροφο Ντόναλντ Τραμπ Παρέλαβε το περίστροφο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Παρέλαβε — θα δοθεί σε μουσείο μετά απενεργοποίηση Κυριάκος Μητσοτάκης Θα δωρίσει στο Πολεμικό Μουσείο μετά απενεργοποίηση

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ελλάδα: οι διαδικασίες μεταφοράς και απενεργοποίησης απαιτούν συντονισμό με τις αρμόδιες τελωνειακές και αστυνομικές Αρχές, καθώς και τεχνικό έλεγχο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Εφόσον το Πολεμικό Μουσείο παραλάβει το αντικείμενο, θα πρέπει να ακολουθήσει πρωτόκολλο ασφαλείας και αποκατάστασης προτού το εκθέσει στο κοινό.

Συμπερασματικά, το διπλωματικό δώρο του Ερντογάν έγινε αντικείμενο πρακτικών αποφάσεων από κάθε χώρα: από απενεργοποίηση και μουσειακή χρήση ως παραμονή σε τουρκικό έδαφος για τεχνική επεξεργασία. Η ελληνική επιλογή της δωρεάς στο Πολεμικό Μουσείο δείχνει ότι το περιστρόφο θα μετατραπεί σε τεκμήριο διπλωματικής ιστορίας και όχι σε ιδιόκτητο κειμήλιο.