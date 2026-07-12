Φιλαρμονική Νάξου στο «Μουσικό Περιβόλο»: βραδιά με μελωδίες από τον κινηματογράφο

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων παρουσιάζει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου συναυλία αφιερωμένη σε γνωστές κινηματογραφικές συνθέσεις, στον προαύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μουσική βραδιά στον προαύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πραγματοποιεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μια συναυλία με θέμα μελωδίες από τον ελληνικό και τον διεθνή κινηματογράφο. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο πολιτιστικών δράσεων «Μουσικός Περίβολος» και θα φιλοξενηθεί στον προαύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου Νάξου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρίας Ελευθερίου, η φιλαρμονική θα παρουσιάσει επιλογές έργων που έχουν συνδεθεί με χαρακτηριστικές κινηματογραφικές στιγμές. Στην ορχήστρωση και στην ερμηνεία θα συμμετάσχουν και καθηγητές του τοπικού Ωδείου «Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος», ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαιδευτική και την πολιτιστική κοινότητα της Νάξου.

Ημερομηνία: Δευτέρα 13 Ιουλίου

Δευτέρα 13 Ιουλίου Ώρα έναρξης: 21:15

21:15 Τοποθεσία: Προαύλιος χώρος 1ου & 2ου Γυμνασίου Νάξου

Προαύλιος χώρος 1ου & 2ου Γυμνασίου Νάξου Είσοδος: Ελεύθερη

Η συναυλία επιδιώκει να προσελκύσει κατοίκους όλων των ηλικιών, καθώς το ρεπερτόριο περιλαμβάνει γνωστές συνθέσεις που αναγνωρίζονται άμεσα και προκαλούν συναισθηματική σύνδεση με το κοινό. Η συμμετοχή καθηγητών του ωδείου αναδεικνύει την προσπάθεια συνεργασίας των τοπικών μουσικών φορέων για την αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας στο νησί.

Στοιχείο Πληροφορία Οργανιστής Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Ελευθερίου Συμμετέχοντες Φιλαρμονική Ορχήστρα, καθηγητές Ωδείου

Για τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες, η εκδήλωση προσφέρει μια ευκαιρία βραδινής ψυχαγωγίας χωρίς κόστος, συμβάλλοντας στη ζωτικότητα της τοπικής αγοράς εστίασης και της πολιτιστικής κίνησης. Η επιλογή του υπαίθριου χώρου του σχολείου διευκολύνει την πρόσβαση και προσαρμόζεται στη θερινή περίοδο, όπου οι συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους αποτελούν την προτιμητέα μορφή εκδηλώσεων.

Η Φιλαρμονική, με τη διαρκή της παρουσία στις τοπικές εκδηλώσεις, συνεχίζει να λειτουργεί ως πυλώνας πολιτισμού στο νησί, προσφέροντας τακτικά συναυλίες που απευθύνονται σε ευρύ κοινό και ενισχύουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση νέων μουσικών.

Οι συμπολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μπορούν να φτάσουν στον χώρο λίγη ώρα πριν την έναρξη. Η οργανωτική επιμέλεια της δημοτικής αρχής προβλέπει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για το κοινό, χωρίς χρέωση εισόδου.