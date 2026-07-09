Fitch αναβαθμίζει το λειτουργικό προφίλ του ελληνικού τραπεζικού κλάδου σε BBB με σταθερή προοπτική

Η Fitch ανέβασε την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος των ελληνικών τραπεζών σε «bbb» με σταθερή προοπτική, αναγνωρίζοντας βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών και ανθεκτική πορεία της οικονομίας, αλλά προειδοποιεί για δομικές αδυναμίες.

Αναβάθμιση από τη Fitch και οι επιπτώσεις για τράπεζες και οικονομία

Η διεθνούς κύρους οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε «bbb» με σταθερή προοπτική, από «bbb-» με θετική προοπτική. Η κίνηση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με τον οίκο, βελτίωση των προοπτικών για τις τράπεζες, ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης και μια πιο ανθεκτική μακροοικονομική εικόνα της χώρας.

Σε πρακτικό επίπεδο, η αναβάθμιση στήριξε πρόσφατες κινήσεις στις αξιολογήσεις μεγάλων εγχώριων τραπεζών: η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank αναβαθμίστηκαν σε BBB με σταθερό outlook, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί θετική προοπτική στην αξιολόγησή της και παραμένει στο BBB-. Αυτές οι μεταβολές αντανακλούν βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας και πρόσβασης στη ρευστότητα, αλλά δεν εξαλείφουν πλήρως τους κινδύνους.

Τι σημαίνει για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και χρηματοδότηση

Μια καλύτερη αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος μειώνει το κόστος δανεισμού και διευκολύνει την πρόσβαση των τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Αυτό μεταφράζεται, εν δυνάμει, σε πιο ευνοϊκούς όρους για επιχειρηματικά δάνεια και στεγαστικά προϊόντα, καθώς και σε μεγαλύτερη δυνατότητα προσφοράς χρηματοδότησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, μπορεί να βελτιώσει τα περιθώρια για προμήθειες και υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου — τομέα που η Fitch επισημαίνει ως αναπτυσσόμενο.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των επενδυτών.

αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των επενδυτών. Έσοδα τραπεζών: ενίσχυση από επέκταση δανείων και υπηρεσίες προμηθειών.

ενίσχυση από επέκταση δανείων και υπηρεσίες προμηθειών. Νοικοκυριά κι επιχειρήσεις: δυνητικά μικρότερο κόστος δανεισμού και ευρύτερες πιστωτικές επιλογές.

Προειδοποιήσεις και υφιστάμενοι κίνδυνοι

Ο οίκος αξιολόγησης δεν αποκρύπτει ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα. Στη λίστα των ανησυχιών περιλαμβάνονται κυρίως το μεγάλο απόθεμα παλαιών προβληματικών δανείων που παραμένει εκτός τραπεζικού ισολογισμού και συγκεκριμένες εστίες κινδύνου στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να περιορίσουν την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε περιόδους αρνητικών οικονομικών εκπλήξεων.

Τράπεζα / Αξιολόγηση (πρόσφατα) Κατάσταση Εθνική Τράπεζα BBB (σταθερό outlook) Eurobank BBB (σταθερό outlook) Τράπεζα Πειραιώς BBB- (θετική προοπτική)

Η Fitch εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία εμφάνισε ανθεκτικότητα την περίοδο 2023–2025 με ρυθμούς ανάπτυξης λίγο πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., και προβλέπει για το 2026 ελαφρώς χαμηλότερη ανάπτυξη, κατά κύριο λόγο λόγω των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο οίκος θεωρεί ότι η οικονομία μπορεί να στηριχθεί από το remaining τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα του NextGenerationEU και την βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών.

Συνολικά, η αναβάθμιση της Fitch βελτιώνει το διεθνές προφίλ του ελληνικού τραπεζικού τομέα και ενισχύει την πιθανότητα φθηνότερης και ευρύτερης χρηματοδότησης. Ωστόσο, η πλήρης μετάβαση σε πιο σταθερές και υψηλότερες αξιολογήσεις προϋποθέτει περαιτέρω αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων καταλοίπων και διαχείριση των υφιστάμενων κινδύνων στη λιανική τραπεζική.