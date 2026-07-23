Πιέσεις στις τιμές καυσίμων: το ντίζελ φτάνει σχεδόν την αμόλυβδη και ανησυχεί το Θριάσιο

Η τοπική οικονομία της Δυτικής Αττικής δέχεται νέες πιέσεις καθώς οι διεθνείς αναταράξεις ανεβάζουν τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, με άμεσες συνέπειες για μεταφορές, βιομηχανία και νοικοκυριά.

Η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου μεταφράζεται πλέον απτά στις αντλίες και δημιουργεί έντονη ανησυχία στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στα 1,98 €/l, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί σχεδόν σε απόλυτη ισοτιμία με 1,97 €/l. Οι τοπικές επιχειρήσεις του Θριασίου, που βασίζονται σε μεγάλους στόλους φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, είναι πρωτίστως εκτεθειμένες στις αυξήσεις αυτές.

Τι προκαλεί την άνοδο

Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που πιέζει ανοδικά την τιμή του αργού. Το Brent κινείται κοντά στα 95 $/βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο σημειώνει επίσης ανοδικές τάσεις. Η διόγκωση του κόστους μεταφοράς και οι πιέσεις στην προσφορά, σε συνδυασμό με τη θερινή ζήτηση, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς τιμές περνούν γρήγορα στις λιανικές τιμές των καυσίμων.

Τοπικές επιπτώσεις στη Δυτική Αττική

Στη Δυτική Αττική συγκεντρώνονται σημαντικές βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και ο στόλος διανομών του Λεκανοπεδίου. Η αύξηση στο κόστος καυσίμων έχει πολλές άμεσες συνέπειες για την περιοχή:

Αύξηση λειτουργικού κόστους για βιομηχανίες και αποθήκες.

Πιέσεις στα κόστη μεταφοράς και, έμμεσα, στις τιμές προϊόντων.

Επιβάρυνση των επαγγελματιών οδηγών και των νοικοκυριών που μετακινούνται καθημερινά.

Επιχειρήσεις και μεταφορείς στο Θριάσιο παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς μικρές διαφορές ανά λίτρο πολλαπλασιάζονται γρήγορα σε επίπεδο στόλου ή συνεχούς διακίνησης εμπορευμάτων.

Πιθανές εξελίξεις και πρακτικές συνέπειες

Αν η ανοδική τάση διατηρηθεί, το ντίζελ ενδέχεται να γίνει ακριβότερο από την αμόλυβδη, ένα φαινόμενο που ήδη παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές και νησιά. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής αυτό σημαίνει πιθανή μετακύλιση του κόστους στα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και ανάγκη για αναπροσαρμογή προϋπολογισμών μεταφορών.

Μεταβλητή Τρέχουσα τιμή Απλή αμόλυβδη (μέση πανελλαδική) 1,98 €/l Πετρέλαιο κίνησης 1,97 €/l Brent (περίπου) 95 $/βαρέλι

Οι τοπικές επιχειρήσεις μεταφορών πρέπει να επανεξετάσουν τιμολογιακές πολιτικές και διαδρομές κόστους, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τιμές στις αντλίες και να προτιμήσουν πρατήρια με πιο ανταγωνιστικά περιθώρια. Σε επίπεδο δημοτικής πολιτικής, ενδέχεται να ενισχυθούν πρωτοβουλίες για συγκοινωνιακές λύσεις και ενθάρρυνση συλλογικών μετακινήσεων, ώστε να μετριαστεί το πλήγμα στα νοικοκυριά.

Η εξέλιξη στην τιμή των καυσίμων παραμένει δυναμική και εξαρτάται από διεθνείς παράγοντες. Για τη Δυτική Αττική, ωστόσο, ακόμα και μικρές αυξήσεις σημαίνουν άμεση οικονομική επιβάρυνση λόγω του χαρακτήρα της περιοχής ως κέντρου παραγωγής και μεταφορών.