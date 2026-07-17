Σιτοπαραγωγοί Μαγνησίας: συγκομιδή χωρίς κέρδος — πολλοί κρατούν τα σιτηρά στις αποθήκες

Οι παραγωγοί της Μαγνησίας αντιμετωπίζουν φετινή χρονιά με ζημίες καθώς οι προσφερόμενες τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Πολλοί έχουν δεσμευτεί με προκαταβολές και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν.

Κρίσιμη συγκομιδή και οικονομική ασφυξία για τους σιτοπαραγωγούς

Σοβαρές ανησυχίες προκύπτουν από το τέλος της συγκομιδής στα αγροκτήματα της Μαγνησίας, καθώς οι τιμές που προσφέρονται για το σκληρό και το μαλακό σιτάρι παραμένουν σε επίπεδα που δεν αποδίδουν ούτε τα βασικά κόστη. Η κατάσταση περιγράφεται από παραγωγούς ως ιδιαίτερα δυσχερής, με αποτέλεσμα πολλοί να σκέφτονται να διατηρήσουν την παραγωγή στις αποθήκες τους, ελπίζοντας σε βελτίωση των τιμών.

Το κόστος της καλλιέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έξοδα για καύσιμα, λιπάσματα, σπόρους, φυτοπροστατευτικά, άρδευση, μηχανολογικά και εργατικά. Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι το πραγματικό κόστος παραγωγής υπολογίζεται

Παράμετρος Εκτίμηση Κόστος παραγωγής 22-24 λεπτά/κιλό Προσφερόμενες τιμές 18-20 λεπτά/κιλό Εκτιμώμενη ζημία ανά στρέμμα 20–100 ευρώ

Η διαφορά ανάμεσα στο κόστος και τις τιμές μεταφράζεται σε βέβαιη απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς. Η οικονομική επιβάρυνση οδηγεί όχι μόνο στην απώλεια κέρδους αλλά και σε πρόσθετο δανεισμό, αφού οι υποχρεώσεις προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές δεν αναβάλλονται.

«Κανένας παραγωγός δεν θα έχει κέρδος. Η ζημιά κυμαίνεται από 20 έως και 100 ευρώ το στρέμμα»

Πρόβλημα επιτείνεται για όσους είχαν δεχθεί πριν τη συγκομιδή προκαταβολές από εμπόρους, κλειδώνοντας την παραγωγή σε ήδη χαμηλές τιμές. Αυτοί οι παραγωγοί βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς δεσμεύσεις και ρευστότητα τους στερούν την ευελιξία που θα έδινε η αποθήκευση μέχρι πιθανής βελτίωσης της αγοράς.

Επιπτώσεις : Αύξηση χρεών, μειωμένη ρευστότητα νοικοκυριών και δυσκολία κάλυψης τρεχουσών υποχρεώσεων.

: Αύξηση χρεών, μειωμένη ρευστότητα νοικοκυριών και δυσκολία κάλυψης τρεχουσών υποχρεώσεων. Αντίδραση παραγωγών : Κρατούν προϊόν στις αποθήκες όπου είναι εφικτό, άλλοι αναζητούν άμεση ρευστότητα με τις προκαταβολές.

: Κρατούν προϊόν στις αποθήκες όπου είναι εφικτό, άλλοι αναζητούν άμεση ρευστότητα με τις προκαταβολές. Τοπικό ενδιαφέρον: Η εξέλιξη επηρεάζει την αγροτική αλυσίδα προμηθειών στην περιοχή και την τοπική αγορά εργασίας.

Για τη Μαγνησία, όπου η καλλιέργεια σιτηρών αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγροτικού εισοδήματος, η φετινή εικόνα δημιουργεί αβεβαιότητα για την επόμενη περίοδο. Ο περιορισμός ρευστότητας μπορεί να έχει καίριες συνέπειες στην ικανότητα των παραγωγών να επενδύσουν στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η συνολική αγροτική παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Οι παραγωγοί περιμένουν απαντήσεις από την αγορά και τις τοπικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα πολλοί αξιολογούν κάθε οικονομική κίνηση με στόχο την επιβίωση της εκμετάλλευσης και της οικογένειας. Η παρατεταμένη πίεση στις τιμές θα απαιτήσει συντονισμένες λύσεις, τόσο σε επίπεδο εμπορίας όσο και σε πολιτικές στήριξης, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω αποδυνάμωση του αγροτικού τομέα στη Μαγνησία.