Χαλαζόπτωση στην Άρτα: σοβαρές καταστροφές σε ακτινίδια και εσπεριδοειδή

Σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες του κάμπου της Άρτας, με περιοχές όπως οι Κωστακιοί και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά να μετρούν μεγάλες απώλειες λίγο πριν τη συγκομιδή. Κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα βρεθούν στην περιοχή για πρώτη αποτίμηση από τη Δευτέρα.

Καταστροφές σε εκτεταμένες εκτάσεις του κάμπου

Μια απότομη και έντονη χαλαζόπτωση το απόγευμα της Παρασκευής προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες ακτινιδίων και εσπεριδοειδών στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Οι πληγείσες ζώνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους Κωστακιούς και εκτάσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά, όπου παραγωγοί περιγράφουν εικόνες καταστροφής σε δέντρα και καρπούς λίγο πριν από τον τυπικό χρόνο συγκομιδής.

Το χαλάζι, όπως μεταφέρουν αγρότες, έπεσε με μεγάλη σφοδρότητα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε ευρείες ζημιές στις καλλιέργειες. Η άμεση επίπτωση είναι η μείωση του εμπορεύσιμου προϊόντος και η πολύ πιθανή οικονομική ζημία για πολλούς παραγωγούς που στηρίζουν το εισόδημά τους στην ετήσια σοδειά.

«Πέντε λεπτά αρκούσαν για να καταστραφεί ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς»

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Κωνσταντίνος Παπασιώζος, περιέγραψε το γεγονός ως έντονο και παρατεταμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επικοινώνησε άμεσα με τον προϊστάμενο του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ στα Ιωάννινα για να τεθεί το θέμα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αποτίμηση ζημιών και επόμενα βήματα

Ο ΕΛΓΑ προγραμματίζει να στείλει κλιμάκια στην περιοχή από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου για την αρχική καταγραφή των ζημιών. Οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει ταχείς διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι δηλώσεις και οι προβλεπόμενες εκτιμήσεις, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για τυχόν αποζημιώσεις.

Πού θα γίνει καταγραφή: όλες οι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

όλες οι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Πότε: κλιμάκια ΕΛΓΑ επί τόπου από Δευτέρα 27/7.

κλιμάκια ΕΛΓΑ επί τόπου από Δευτέρα 27/7. Κύριες καλλιέργειες πληγέντες: ακτινίδια και εσπεριδοειδή.

Πρόβλημα Άμεση συνέπεια Χαλαζόπτωση μεγάλης έντασης Καταστροφή καρπών, φθορές σε δέντρα, μείωση παραγωγής Καθυστερημένη δήλωση/εκτίμηση Αργές αποζημιώσεις και οικονομική πίεση παραγωγών

Οι παραγωγοί ζητούν ταχεία κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, επισημαίνοντας ότι καθυστέρηση στην καταγραφή και στην καταβολή αποζημιώσεων επιτείνει τον οικονομικό κίνδυνο για ολόκληρες οικογένειες του πρωτογενούς τομέα. Η εμπειρία προηγούμενων ετών προειδοποιεί πως η ταχύτητα στην εκτίμηση και στην έναρξη των διαδικασιών απαιτείται για να περιοριστούν οι επιπτώσεις.

Σε τοπικό επίπεδο, η πρόκληση για τις δημοτικές υπηρεσίες και τους αγροτικούς φορείς είναι να οργανώσουν την υποστήριξη των παραγωγών — από την τεκμηρίωση των ζημιών μέχρι την ενημέρωση για τα βήματα που απαιτούνται σε δηλώσεις και δικαιώματα αποζημίωσης. Για τους κατοίκους και τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, η άμεση πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία των δηλώσεων στον ΕΛΓΑ και την παρουσία των κλιμακίων στο πεδίο θα είναι κρίσιμη τις επόμενες ημέρες.

Η επόμενη φάση θα καθορίσει αν και πώς θα καλυφθούν οι απώλειες, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί τη διαδικασία ώστε οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής να ελαχιστοποιηθούν.