Φονική δασική πυρκαγιά στην Αλμερία: τουλάχιστον 12 νεκροί, 23 αγνοούμενοι και μαζικές εκκενώσεις

Μία από τις πιο θανατηφόρες φωτιές στην Ισπανία προκάλεσε τουλάχιστον 12 θανάτους, 23 αγνοούμενους, πάνω από 32.000 στρέμματα καμένης γης και την εκκένωση χιλιάδων κατοίκων γύρω από την πόλη Λος Γκαγιαρδός στην επαρχία Αλμερία.

Σύντομο αποτύπωμα της κρίσης

Μία δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην πόλη Λος Γκαγιαρδός στην επαρχία Αλμερία, στη νότια Ισπανία, έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον 12 θανάτους και μετράει 23 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων την Παρασκευή. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως μία από τις πιο θανατηφόρες που έχουν σημειωθεί πρόσφατα στη χώρα.

Τι έχει συμβεί και ποια είναι η εικόνα στο πεδίο

Οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα μέσα σε δασώδη περιοχή εξαιτίας ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα πάνω από 32.000 στρέμματα να έχουν καταστραφεί. Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους — οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έχουν εκκενωθεί χιλιάδες άτομα.

«Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας Ισπανός, ενώ οι υπόλοιποι φαίνεται να ήταν αλλοδαποί που αγνόησαν τις οδηγίες των Αρχών», δήλωσε ο Αντόνιο Σανθ, επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών στην περιοχή της Ανδαλουσίας.

Σημειώνεται ότι αρκετά θύματα βρέθηκαν εντός καμένων οχημάτων: σε προσπάθεια διαφυγής, συγκεντρώθηκαν σε δρόμο που γρήγορα μετατράπηκε σε «παγίδα» λόγω της ταχύτητας εξάπλωσης της φωτιάς. Άλλα θύματα εντοπίστηκαν αφού εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να απομακρυνθούν πεζοί, ακολουθώντας διαδρομές εκτός του επίσημου σχεδίου εκκένωσης.

Θύματα και τραυματίες

Νεκροί: 12 (μεταξύ αυτών τουλάχιστον ένας Ισπανός)

(μεταξύ αυτών τουλάχιστον ένας Ισπανός) Αγνοούμενοι: 23

Τραυματίες: 8, εκ των οποίων 4 σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Σεβίλλης

Σύγκριση με παλαιότερα περιστατικά

Ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη ξεπεράσει ένα περιστατικό του 2005, όταν 11 πυροσβέστες είχαν χάσει τη ζωή τους σε πυρκαγιά στην κεντρική επαρχία της Γουαδαλαχάρα, το οποίο προκλήθηκε από μπάρμπεκιου. Η τρέχουσα φωτιά κατατάσσεται έτσι στα πιο θανατηφόρα επεισόδια δασικών πυρκαγιών στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Παράμετρος Αριθμός / Εκτίμηση Νεκροί 12 Αγνοούμενοι 23 Καμμένη έκταση Πάνω από 32.000 στρέμματα Τραυματίες 8 (4 σε κρίσιμη κατάσταση)

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τη δασική βλάστηση, δημιούργησε συνθήκες εξαιρετικής επικινδυνότητας για τους κατοίκους και τις δυνάμεις διάσωσης. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές, επιτόπιες έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων και επιχειρήσεις κατάσβεσης με εναέρια και επίγεια μέσα.

Προτεραιότητα: εντοπισμός και ταυτοποίηση των θυμάτων.

Συντονισμός: τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υγειονομικές αρχές.

Συστάσεις προς κατοίκους και επισκέπτες: ακολουθήστε μόνο τις επίσημες οδηγίες εκκένωσης.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι αρχές θα παράσχουν νεότερες πληροφορίες όταν ολοκληρώνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και οι διαδικασίες ταυτοποίησης των θυμάτων.