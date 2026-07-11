Ημερήσια προβολή της σειράς «Νόμοι της καρδιάς» από 13 Ιουλίου στον ΣΚΑΪ

Η δραματική σειρά μεταβιβάζει σκληρές αποκαλύψεις και δικαστικά δράματα στην απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ, με νέα επεισόδια καθημερινά στις 14:45 από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Η σειρά «Νόμοι της καρδιάς» εντάσσεται στο απογευματινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και ξεκινάει τη νέα της εβδομαδιαία προβολή από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με καθημερινά επεισόδια στις 14:45. Το σενάριο εστιάζει σε ένα μεγάλο σκάνδαλο που αναστατώνει την Κωνσταντινούπολη και προκαλεί ρήγματα σε οικογενειακούς δεσμούς, γάμους και σχέσεις εμπιστοσύνης.

Τι θα δούμε την πρώτη εβδομάδα

Η σειρά συνδυάζει προσωπικές δοκιμασίες με έντονες νομικές εξελίξεις. Στην περιγραφή του προγράμματος για την εβδομάδα 13–15 Ιουλίου αναφέρονται συγκεκριμένα επεισόδια με τα ακόλουθα σημεία:

Δευτέρα 13/7 : Διαρροή στοιχείων από κυβερνοεπίθεση σε ιστοσελίδα για παντρεμένους προκαλεί κύμα αποκαλύψεων και απειλεί δεκάδες γάμους, μεταξύ αυτών και της Αζρά.

: Διαρροή στοιχείων από κυβερνοεπίθεση σε ιστοσελίδα για παντρεμένους προκαλεί κύμα αποκαλύψεων και απειλεί δεκάδες γάμους, μεταξύ αυτών και της Αζρά. Τρίτη 14/7 : Ο Σεργκέν δέχεται οικονομικό εκβιασμό που απειλεί να φέρει στο φως τη διπλή του ζωή· παράλληλα, μια υπόθεση διαζυγίου κλιμακώνεται με μάχη για την επιμέλεια της κόρης.

: Ο Σεργκέν δέχεται οικονομικό εκβιασμό που απειλεί να φέρει στο φως τη διπλή του ζωή· παράλληλα, μια υπόθεση διαζυγίου κλιμακώνεται με μάχη για την επιμέλεια της κόρης. Τετάρτη 15/7: Η Αζρά παλεύει με την προδοσία και την αμφιβολία ως προς την αθωότητα του Σεργκέν, ενώ νέες σχέσεις και αντιζηλίες αναπτύσσονται στο επαγγελματικό της περιβάλλον.

«Στα διλήμματα της ζωής, ο έρωτας δείχνει τον δρόμο.»

Πλαίσιο και επιπτώσεις

Η σειρά προβάλλει κοινωνικά και ηθικά διλήμματα που συνδέονται με σύγχρονα φαινόμενα, όπως η ψηφιακή παραβίαση ιδιωτικότητας και ο εκβιασμός. Η παρουσία τέτοιων θεμάτων στην απογευματινή ζώνη στοχεύει σε μεγάλο κοινό, καθώς οι ιστορίες περιπλέκουν προσωπικά δράματα με δικαστικές συνέπειες, δημιουργώντας εντάσεις που μπορεί να προσελκύσουν θεατές αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο ή την ενημέρωση.

Χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό

Πρόγραμμα Ημέρα έναρξης Ώρα Νόμοι της καρδιάς 13 Ιουλίου 14:45 καθημερινά

Οι θεατές που ενδιαφέρονται για την πορεία της υπόθεσης θα βρουν καθημερινές εξελίξεις που εμπλέκουν αρκετούς χαρακτήρες και υποθέσεις. Η ένταση αναμένεται να κορυφωθεί όσο αποκαλύπτονται περισσότερα δεδομένα και σχέσεις δοκιμάζονται υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων.

Η σειρά αποτελεί δείγμα της στροφής των απογευματινών ζωνών προς θεματικά φορτισμένες παραγωγές που επιχειρούν να συνδυάσουν ψυχαγωγία και κοινωνικό σχολιασμό, με στόχο την προσέλκυση ευρύτερου κοινού και τη δημιουργία συζητήσεων γύρω από θέματα ιδιωτικότητας, εμπιστοσύνης και δικαίου.