iPhone: πώς να κλειδώσετε το κινητό σε μια εφαρμογή και να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μια ενσωματωμένη λειτουργία του iOS επιτρέπει να περιορίσετε το κινητό σε μία εφαρμογή όταν το δανείζετε, αποτρέποντας την πρόσβαση σε φωτογραφίες, μηνύματα ή άλλες ιδιωτικές πληροφορίες — αλλά έχει και περιορισμούς ασφαλείας που πρέπει να γνωρίζετε.

Η καθημερινή σκηνή είναι γνώριμη: δίνετε το iPhone σε κάποιον για να δείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και στο επόμενο λεπτό αισθάνεστε άβολα επειδή ο άλλος ξεφυλλίζει πέρα από αυτό που θέλατε να δείξει. Υπάρχει, όμως, στο σύστημα του κινητού μια λειτουργία που απαντά ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα: η Καθοδηγούμενη Πρόσβαση (Guided Access).

Τι κάνει και γιατί αξίζει να την ενεργοποιήσετε

Η Καθοδηγούμενη Πρόσβαση περιορίζει τη συσκευή να λειτουργεί μόνο μέσα στην εφαρμογή που έχετε επιλέξει. Με απλά λόγια, εσείς δείχνετε τη φωτογραφία ή το βίντεο μέσα σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή και ο άλλος δεν μπορεί να «ξεφύγει» για να δει τα προσωπικά σας μηνύματα ή άλλα αρχεία. Στην πράξη, η δυνατότητα αυτή σχεδιάστηκε ώστε οι γονείς να δίνουν το κινητό στα παιδιά χωρίς να ανησυχούν, αλλά αποδεικνύεται χρήσιμη και για όποιον θέλει να κρατήσει ιδιωτικές πληροφορίες όταν δανείζει τη συσκευή του.

Πώς την ενεργοποιείτε — τα βασικά βήματα

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις του iPhone και μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο εξόδου (κωδικός ή Face ID). Υπάρχουν επίσης επιλογές για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένα σημεία της οθόνης ή τα πλήκτρα έντασης, ώστε να αποφύγετε ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό την καθιστά ευέλικτη τόσο για παιδική χρήση όσο και για γρήγορη παρουσίαση περιεχομένου σε τρίτους.

Προστασία ιδιωτικότητας : περιορίζει την πρόσβαση μόνο στην επιλεγμένη εφαρμογή.

: περιορίζει την πρόσβαση μόνο στην επιλεγμένη εφαρμογή. Προσαρμογή : μπλοκάρετε συγκεκριμένες περιοχές της οθόνης ή πλήκτρα.

: μπλοκάρετε συγκεκριμένες περιοχές της οθόνης ή πλήκτρα. Ευκολία: ενεργοποιείται γρήγορα από τις Ρυθμίσεις → Προσβασιμότητα.

Προειδοποίηση — τι απενεργοποιείται όσο είναι ενεργή

Δεν είναι όλα ρόδινα: όσο η Καθοδηγούμενη Πρόσβαση είναι σε ισχύ, κάποιες λειτουργίες ασφαλείας του τηλεφώνου σταματούν να λειτουργούν. Συγκεκριμένα, απενεργοποιείται η Ανίχνευση Σύγκρουσης και δεν πραγματοποιούνται κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή. Επομένως, η χρήση της πρέπει να είναι προσωρινή και προσεκτική — ενεργοποιήστε την μόνον όταν δίνετε τη συσκευή σας σε άλλον και απενεργοποιήστε την αμέσως μόλις την πάρετε πίσω.

Ενέργεια Πού Σημείωση Ενεργοποίηση Καθοδηγούμενης Πρόσβασης Ρυθμίσεις → Προσβασιμότητα → Καθοδηγούμενη Πρόσβαση Ορίστε κωδικό ή Face ID για έξοδο Περιορισμός περιοχών οθόνης / πλήκτρων Κατά την ενεργοποίηση μέσα στην εφαρμογή Επιλέξτε σημεία οθόνης που θα μπλοκαριστούν Απενεργοποίηση μετά τη χρήση Ίδια διαδρομή ή έξοδος με Face ID/κωδικό Συστήνεται άμεση απενεργοποίηση

Η λειτουργία είναι ενσωματωμένη στο iOS εδώ και χρόνια, όμως αρκετοί χρήστες την ανακαλύπτουν τώρα —ιδιαίτερα όσοι δεν ασχολούνται με τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Είναι ένα μικρό κόλπο που, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, σώζει από ενοχλητικές στιγμές και φύλασσε τα προσωπικά σας στοιχεία από αδιάκριτα βλέμματα.

Κλείνοντας, θυμηθείτε το αυτονόητο: η τεχνολογία δίνει εργαλεία, αλλά η ευθύνη της χρήσης τους ανήκει σε εσάς. Χρησιμοποιήστε την Καθοδηγούμενη Πρόσβαση για σύντομες, ασφαλείς παρουσιάσεις του περιεχομένου σας — και μην παραλείψετε να την απενεργοποιήσετε μόλις τελειώσει η επίδειξη.