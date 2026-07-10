Οδηγός: πώς η «Καθοδηγούμενη Πρόσβαση» του iPhone προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ενσωματωμένη λειτουργία «Καθοδηγούμενη Πρόσβαση» στο iOS επιτρέπει να κλειδώνετε το iPhone σε μία εφαρμογή, αποτρέποντας το άνοιγμα φωτογραφιών και μηνυμάτων — αλλά απενεργοποιεί προσωρινά λειτουργίες έκτακτης ανάγκης.

Υπάρχει μια λιγότερο γνωστή λειτουργία του iPhone που μπορεί να γλιτώσει πολλούς από την αμήχανη στιγμή όπου κάποιος «ξεφυλλίζει» το κινητό σας χωρίς άδεια. Η Καθοδηγούμενη Πρόσβαση (Guided Access) είναι ενσωματωμένη στο iOS και σχεδιάστηκε αρχικά για γονείς, ώστε να περιορίζουν τη χρήση του τηλεφώνου σε μία εφαρμογή όταν το δίνουν σε παιδιά. Στην πράξη όμως είναι εξίσου χρήσιμη όταν θέλετε να δείξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο χωρίς να δώσετε πρόσβαση σε προσωπικά μηνύματα ή άλλες εφαρμογές.

Τι κάνει και πώς την ενεργοποιείτε

Η Καθοδηγούμενη Πρόσβαση «κλειδώνει» τη συσκευή στην εφαρμογή που έχετε επιλέξει και προσφέρει επιπλέον περιορισμούς, όπως την απενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών της οθόνης ή των πλήκτρων έντασης. Η ενεργοποίηση γίνεται μέσα από τις Ρυθμίσεις → Προσβασιμότητα → Καθοδηγούμενη Πρόσβαση, όπου μπορείτε επίσης να ορίσετε τον τρόπο εξόδου (κωδικός ή Face ID).

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις του iPhone.

του iPhone. Επιλέξτε Προσβασιμότητα και μετά Καθοδηγούμενη Πρόσβαση .

και μετά . Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και επιλέξτε μέθοδο εξόδου (κωδικός ή Face ID).

Όταν την ενεργοποιείτε, ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να «κλειδώσετε» και ξεκινήστε την Καθοδηγούμενη Πρόσβαση.

Ο σημαντικός περιορισμός και τι σημαίνει για εσάς

Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο θέμα: όσο η Καθοδηγούμενη Πρόσβαση είναι ενεργή, απενεργοποιούνται ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας του iPhone, όπως η Ανίχνευση Σύγκρουσης (Crash Detection) και οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή ανάγκης, η συσκευή μπορεί προσωρινά να μην ανταποκριθεί όπως συνήθως.

Για τον λόγο αυτό οι ειδικοί και η ίδια η σύσταση είναι σαφής: χρησιμοποιήστε την Καθοδηγούμενη Πρόσβαση μόνο προσωρινά, όταν δίνετε το τηλέφωνό σας σε κάποιον άλλον, και απενεργοποιήστε την αμέσως μόλις πάρετε ξανά το τηλέφωνο στα χέρια σας.

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί Αποτρέπει το άνοιγμα φωτογραφιών, μηνυμάτων και άλλων εφαρμογών Απενεργοποιεί την Ανίχνευση Σύγκρουσης και τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης Επιτρέπει απενεργοποίηση περιοχών αφής και πλήκτρων Πρέπει να απενεργοποιείται μετά τη χρήση

Η λειτουργία είναι απλή και χρήσιμη, αλλά απαιτεί προσοχή: δεν πρόκειται για «διαρκή» τρόπο ασφάλειας της συσκευής, αλλά για ένα προσωρινό εργαλείο προστασίας ιδιωτικότητας όταν το κινητό φεύγει από τα χέρια σας. Σε κάθε περίπτωση, όσοι μοιράζονται συχνά το τηλέφωνό τους —για παράδειγμα για να δείξουν μια φωτογραφία σε φίλους ή σε συνεργάτη— μπορούν να κερδίσουν μεγαλύτερη ηρεμία αν εξοικειωθούν με αυτή τη ρύθμιση.

Μια τελευταία υπενθύμιση: πριν εμπιστευτείτε οποιαδήποτε ρύθμιση «απομόνωσης» της συσκευής, ελέγξτε αν χρειάζεστε τις λειτουργίες έκτακτης ανάγκης ενεργές. Η απενεργοποίηση της Καθοδηγούμενης Πρόσβασης όταν τελειώσετε είναι απλό βήμα που μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερα προβλήματα.

Η γνώση μιας τέτοιας ρύθμισης μπορεί να σας γλιτώσει από άβολες στιγμές — και ενδεχομένως από χειρότερα, αν προσέξετε πότε και για πόσο τη χρησιμοποιείτε.