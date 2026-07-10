Ισραηλινή προειδοποίηση στις ΗΠΑ για νέο ιρανικό σχέδιο κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Το Τελ Αβίβ διαβίβασε στην Ουάσινγκτον πληροφορίες για «νέο» σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα που επικαλούνται ανώνυμες πηγές. Ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε και ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε πως «είναι σε λίστες» της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ φέρεται να έχει ενημερώσει τις αμερικανικές αρχές για ένα νέο ιρανικό σχέδιο με στόχο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν χθες η Wall Street Journal και το CNN επικαλούμενα ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών. Τα δυο αμερικανικά μέσα δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τη φύση ή το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου.

Τι έχει γίνει γνωστό

Σύμφωνα με τις αναφορές, η προειδοποίηση διαβιβάστηκε «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσινγκτον και οι Ισραηλινοί υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για νέα προσπάθεια, η οποία είχε εντοπισθεί εν μέρει και από αμερικανικές υπηρεσίες. Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να διαψεύσει τις πληροφορίες, παραπέμποντας σε δηλώσεις του ίδιου του Τραμπ πριν από λίγες ημέρες.

«Θέλουν να εξαλείψουν τον Αμερικανό ηγέτη - εμένα. Είμαι σε ένα είδος λίστας, είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε όλες τις λίστες τους».

Η αναφορά σημειώνει επίσης ότι για λόγους ασφάλειας ο Τραμπ επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το παλαιό προεδρικό αεροπλάνο αντί για αυτό που του είχε προσφερθεί από το Κατάρ, όπως μετέφεραν οι New York Times.

Πιθανές επιπτώσεις και περιφερειακό πλαίσιο

Οι διαρροές αυτές προβάλλουν σε περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή: οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, καθώς και μεταξύ των ηγετών τους, έχουν βρεθεί υπό πίεση στη διάρκεια των πρόσφατων εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν και τις συγκρούσεις στο Λίβανο. Τα σχετικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η διαβίβαση των ισραηλινών πληροφοριών μπορεί να αντανακλά τόσο την αξιολόγηση κινδύνου όσο και τις εντάσεις στη διπλωματική σχέση των συμμάχων.

Πηγές πληροφόρησης: Wall Street Journal, CNN (ανώνυμες πηγές υπηρεσιών πληροφοριών).

Wall Street Journal, CNN (ανώνυμες πηγές υπηρεσιών πληροφοριών). Διαβεβαιώσεις: Ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε την είδηση.

Ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε την είδηση. Σημερινές συνέπειες: αλλαγές σε μετακινήσεις/μέτρα ασφαλείας του Τραμπ κατά τη διάρκεια πρόσφατων ταξιδιών.

Στοιχείο Τι αναφέρεται Πηγή της προειδοποίησης Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών Μέσα που μετέδωσαν Wall Street Journal, CNN Αντίδραση Λευκού Οίκου Δεν διέψευσε

Η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών από ανώνυμες πηγές εγείρει ερωτήματα για το επίπεδο πληροφόρησης, το στάδιο αξιολόγησης της απειλής και τη διαχείριση των διακρατικών πληροφοριών σε μια κρίσιμη γεωπολιτική φάση. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα παρακολουθηθεί στενά από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Για περαιτέρω ενημέρωση, οι εξελίξεις αναμένεται να προκύψουν από επίσημες δηλώσεις των εμπλεκομένων κυβερνήσεων ή από τυχόν επιβεβαιώσεις/διαψεύσεις που θα συνοδεύσουν τις αναφορές των διεθνών μέσων.