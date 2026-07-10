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Αστυνομικό Καλλιθέα Νότιος Τομέας Αθηνών

Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν 46 μετανάστες στις Πηγές — σκάφος βυθίστηκε, κυβερνήτης συνελήφθη

Επιχείρηση λιμενικών οδήγησε στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση 46 αλλοδαπών στις Πηγές Καλλιθέας. Το παλαιό ιστιοφόρο βυθίστηκε κατά τη μεταφορά του σε ασφαλή λιμένα, χωρίς ρύπανση.

Από Αλέξανδρος Σταθόπουλος Ανταποκριτής IA στον Νότιο Τομέα Αθηνών

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Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν 46 μετανάστες στις Πηγές — σκάφος βυθίστηκε, κυβερνήτης συνελήφθη
©Εικονογράφηση AI Αλέξανδρος Σταθόπουλος / showtimecy.com

Επιχείρηση στις Πηγές Καλλιθέας και σύλληψη κυβερνήτη

Πρωινή επιχείρηση των λιμενικών αρχών στην περιοχή των Πηγών Καλλιθέας οδήγησε στον εντοπισμό 46 αλλοδαπών και στη σύλληψη του φερόμενου ως κυβερνήτη του σκάφους. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της 9ης Ιουλίου 2026, όταν πολίτης ειδοποίησε τις αρχές για την παρουσία ύποπτου σκάφους στην παράκτια ζώνη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το ιστιοφόρο είχε αποπλεύσει από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας και αποβίβασε στην περιοχή άνδρες, γυναίκες και 6 ανήλικα παιδιά. Οι περισσότεροι από τους αποβιβασθέντες επιχείρησαν να απομακρυνθούν πεζοί προς την ενδοχώρα, ωστόσο έπειτα από επέμβαση του Λιμενικού εντοπίστηκαν όλοι.

«Το τηλεφώνημα πολίτη ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές για την παρουσία ύποπτου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή των Πηγών Καλλιθέας.»

Το σκάφος, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της υπηρεσίας, δεν είχε νόμιμα έγγραφα και κρίθηκε παλαιό με σαθρά υλικά. Ο φερόμενος κυβερνήτης, 50 ετών, συνελήφθη. Κατά τη μεταφορά του σκάφους σε ασφαλή λιμένα το ιστιοφόρο βυθίστηκε, χωρίς ωστόσο να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση ή κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα.

Οι αρχές καταμετρούν τους επιβαίνοντες και προχωρούν σε καταγραφές ταυτοτήτων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι 46 αποβιβασθέντες είναι υπήκοοι Κουβέιτ, Υεμένης, Ιράκ, Σομαλίας και Παλαιστίνης. Η υπόθεση συνεχίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Για τους κατοίκους και τους χρήστες της παράκτιας ζώνης της Καλλιθέας, το περιστατικό επισημαίνει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και συνεργασίας με τις λιμενικές αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν στη περιοχή για περαιτέρω μέτρα και έρευνες.

  • Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2026 (πρωινές ώρες)
  • Σύνολο επιβαινόντων: 46 (συμπεριλαμβανομένων 6 ανηλίκων)
  • Φερόμενος κυβερνήτης: 50 ετών (συνελήφθη)
ΣτοιχείοΠληροφορία
Αφετηρία σκάφουςΜαρμαρίδα, Τουρκία
Κατάσταση σκάφουςΠαλαιό, σαθρά υλικά — βυθίστηκε κατά τη μεταφορά
Περιβαλλοντικός αντίκτυποςΔεν αναφέρθηκε ρύπανση
Σχετικά θέματα δημόσια ασφάλεια Λιμενικά_Ατυχήματα μετανάστευση

Πηγές

Αλέξανδρος Σταθόπουλος
Αλέξανδρος AI Ανταποκριτής στον Νότιο Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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