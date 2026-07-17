ΕΛΑΣ: αναλυτική παρουσίαση προτάσεων για Πανελλαδικές, Λύκειο και ειδικό μισθολόγιο

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου η ΕΛΑΣ θα παρουσιάσει το πλήρες πρόγραμμα για την Παιδεία, με έμφαση σε ριζικές αλλαγές στη λυκειακή εκπαίδευση, τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και πρόβλεψη για ειδικό μισθολόγιο εκπαιδευτικών.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου την παρουσίαση του πλήρους προγράμματος που εκπόνησε για την Παιδεία. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, βρίσκονται προτάσεις για την αναμόρφωση του Λυκείου, την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μέτρα για τους μισθούς των εκπαιδευτικών.

Από τα σημεία που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί προκύπτει ότι η παράταξη θέτει ως στόχο τη μείωση της πίεσης που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ παράλληλα εξετάζεται ένας διαφορετικός τρόπος πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους εκπαιδευτικούς, στοιχείο το οποίο έχει προαναγγελθεί από στελέχη της ΕΛΑΣ.

Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε συνέντευξη Τύπου από την τομεάρχη Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου και τον αναπληρωτή της Παναγιώτη Κασσιανό.

Βασικός άξονας είναι η «εκσυγχρονισμένη» διαχείριση των Πανελλαδικών για να μειωθεί η πίεση στους υποψηφίους.

Στο πλαίσιο των προτάσεων περιλαμβάνεται και η ιδέα κατάργησης του σημερινού συστήματος εισαγωγής, όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν από τον Κώστα Γαβρόγλου.

Προβλέπεται επίσης η θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου για τους εκπαιδευτικούς.

Κατά την προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, περιέγραψε την ανάγκη για ένα «ανθρώπινο» σύστημα εισαγωγής και έκανε κριτική στο τρέχον μοντέλο που, όπως είπε, επιβαρύνει υπερβολικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Σημείωσε επίσης ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν προτάσεις για ελεύθερη εισαγωγή σε αρκετές πανεπιστημιακές σχολές.

«συλλογική ντροπή»

Στην ανακοίνωση επίσης επισημαίνεται ότι το σημερινό μοντέλο, στο οποίο μία τρίωρη εξέταση μπορεί να καθορίσει το μέλλον ενός μαθητή, συνεπάγεται σημαντικό ψυχολογικό και οικονομικό κόστος για υποψηφίους και οικογένειες. Η ΕΛΑΣ δεσμεύεται ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιήσει αναλυτικά το νέο σχέδιο εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Τι σημαίνουν οι προτεινόμενες αλλαγές για γονείς και μαθητές

Με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι βασικές συνέπειες που πρέπει να γνωρίζουν οι οικογένειες και οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Αν υπάρξει αλλαγή του τρόπου εισαγωγής, θα χρειαστεί νέα ενημέρωση για τα κριτήρια και πιθανά για τα χρονοδιαγράμματα των εξετάσεων.

Κατάργηση ή αντικατάσταση του τρέχοντος συστήματος μπορεί να αλλάξει τη σημασία των βαθμών του Λυκείου και των πανελλαδικών.

Η εφαρμογή ειδικού μισθολογίου θα επηρεάσει το εργασιακό πλαίσιο των εκπαιδευτικών, με πιθανές επιπτώσεις στην πρόσληψη και στη σταθερότητα του προσωπικού.

Μέχρι την επίσημη παρουσίαση της 20ής Ιουλίου, οι οικογένειες και οι σχολικές μονάδες καλό είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για να αντιληφθούν σε ποιες φάσεις και με ποιό χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστούν οι αλλαγές, εφόσον εγκριθούν. Η πλήρης ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει: χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, μεταβατικές διατάξεις για τους τρέχοντες μαθητές, και λεπτομέρειες για το νέο σύστημα αξιολόγησης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Θέμα Σημερινή κατάσταση Προτεινόμενη αλλαγή (όπως ανακοινώθηκε) Πανελλαδικές Εξετάσεις Τρέχον σύστημα εισαγωγής με τριωρη εξετάσεις Επανασχεδιασμός/μηχανισμός μείωσης πίεσης Λύκειο Παραδοσιακή δομή λυκειακής εκπαίδευσης Συνολική αναμόρφωση της λυκειακής εκπαίδευσης Εκπαιδευτικοί Κανονικό μισθολόγιο Θέσπιση ειδικού μισθολογίου

Όταν δημοσιοποιηθούν οι πλήρεις προτάσεις, θα απαιτηθεί προσεκτική ανάγνωση των τεχνικών προδιαγραφών και πιθανή δημόσια διαβούλευση. Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα επίσημες πηγές και σαφείς οδηγίες για τα μεταβατικά μέτρα, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επόμενη σχολική και εξεταστική περίοδο.