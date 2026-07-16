Κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίζεται τους τέσσερις βουλευτές της Ν.Δ. μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι υπάρχει τεκμήριο αθωότητας για τους τέσσερις βουλευτές της Ν.Δ. που βαρύνονται με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώντας την αντιπολίτευση να σεβαστεί τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και να αποφύγει πρώιμες καταδίκες.

Οι πρόσφατες διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέφεραν στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα της σχέσης μεταξύ πολιτικής αντιπαράθεσης και διαδικασιών δικαστικού ελέγχου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε σήμερα την δυνατότητα των εμπλεκομένων να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα, επικαλούμενος το τεκμήριο αθωότητας ως θεμελιώδη αρχή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι διώξεις έχουν ασκηθεί κατά των βουλευτών Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου, Κατερίνας Παπακώστα και Μάξιμου Σενετάκη. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να αντικαθιστά την αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και επισήμανε παραδείγματα προηγούμενων εξελίξεων που, κατά την κρίση του, ανατρέπουν αφηγήματα περί ευρύτερης ευθύνης της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, καθώς υπάρχει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας»

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι στο πρόσφατο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση ασυλίας για άλλους βουλευτές, σημειώνοντας πως σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές υποθέσεις οδηγήθηκαν σε αρχειοθέτηση. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη η Δικαιοσύνη να διερευνά ανεξάρτητα και οι πολιτικές δυνάμεις να αποφεύγουν την προκαταρκτική καταδίκη μέσω δηλώσεων και δημόσιων παρεμβάσεων.

Πολιτικές αντιδράσεις και επιπτώσεις

Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατατείνει σε προάσπιση της αρχής ότι πολιτικά πρόσωπα διατηρούν δικαιώματα μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, η αναφορά σε περιπτώσεις όπου κατηγορίες οδηγήθηκαν σε αρχειοθέτηση λειτουργεί ως επιχείρημα απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί στο πολιτικό πεδίο, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη αντιδράσει στις εξελίξεις.

Σε θεσμικό επίπεδο, η υπόθεση αναδεικνύει την πρόκληση για τις πολιτικές δυνάμεις να διατηρήσουν την ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική λογοδοσία και στην προστασία των δικαιωμάτων των ελεγχόμενων προσώπων κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών. Η δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση πολιτικών γραμμών και τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Θέση κυβέρνησης: τόνισε το τεκμήριο αθωότητας και κάλεσε σε σεβασμό της Δικαιοσύνης.

τόνισε το τεκμήριο αθωότητας και κάλεσε σε σεβασμό της Δικαιοσύνης. Κατηγορούμενοι: οι βουλευτές Σκρέκας , Μπουκώρος , Παπακώστα , Σενετάκης .

οι βουλευτές , , , . Επιπτώσεις: πολιτική αντιπαράθεση και πιθανή συνέχιση δημόσιων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Όνομα Ρόλος Κατάσταση Κώστας Σκρέκας Βουλευτής Ν.Δ. Διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Χρήστος Μπουκώρος Βουλευτής Ν.Δ. Διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Κατερίνα Παπακώστα Βουλευτής Ν.Δ. Διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Μάξιμος Σενετάκης Βουλευτής Ν.Δ. Διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί παρακολούθηση από πολιτικούς συντάκτες και θεσμικούς φορείς: οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής Δικαιοσύνης θα καθορίσουν την περαιτέρω πολιτική διαχείριση. Παράλληλα, η συζήτηση για το πώς τα πολιτικά κόμματα διαχειρίζονται παρόμοια περιστατικά αναμένεται να επηρεάσει τη δημόσια εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς.

Στο επόμενο διάστημα, κάθε νέα εξέλιξη —αιτήσεις άρσης ασυλίας, επίσημες ανακοινώσεις ή αρχειοθετήσεις— θα αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση και θα δοκιμάσει την ικανότητα των κομμάτων να τηρούν αρχές θεσμικής συνέπειας.