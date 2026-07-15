Προφυλακιστέοι και οι τρεις για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ολοκληρώθηκε η προφυλάκιση και του 24χρονου μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας — οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σε μία συνηθισμένη γειτονιά, όπου οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν χωρίς δεύτερη σκέψη, μια οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με τη βία με τρόπο που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητά της. Η υπόθεση της επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα, Βάγια Νέστορα, προχώρησε με νέα εξέλιξη: ο 24χρονος που απολογήθηκε κρίθηκε και αυτός προσωρινά κρατούμενος.

Τι έγινε στην απολογία

Μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, η εισαγγελία και το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκιση του νεαρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος φοιτητής αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση. Υποστήριξε ότι παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, αλλά ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ο χώρος και ότι δεν γνωρίζει τα άτομα που φέρονται ως φυσικοί δράστες.

Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού «σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο», αλλά ότι δεν ήταν ενήμερος για τη συνέχεια της διαδρομής των κλειδιών ούτε για τις πράξεις που ακολούθησαν. Οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ηλικίας 29 και 26 ετών, είχαν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.

Κατηγορίες και νομικές επιπτώσεις

Σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα),

(τετελεσμένη και σε απόπειρα), Συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ,

, και άλλες συναφείς κατηγορίες που συνδέονται με την επίθεση.

Η προσωρινή κράτηση σηματοδοτεί τη συνέχεια της ανάκρισης και την προετοιμασία για την επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας, όπου θα κριθούν οι αποδεικτικές ανάγκες και οι όροι της υπόθεσης.

Συνέπειες για την οικογένεια και την κοινωνία

Η απώλεια της Βάγιας Νέστορα έχει αφήσει βαθειά πληγή στην οικογένεια και στην τοπική κοινωνία. Η εμμονή των αρχών στην διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και η άσκηση βαρύτατων διώξεων αντανακλά την πρόθεση να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά και την ανησυχία για φαινόμενα βίας που πλήττουν ασφαλείς τόπους, όπως το ίδιο το σπίτι.

Κατηγορούμενος Ηλικία Κατάσταση Πρώτος 24 Προσωρινά κρατούμενος (μετά την απολογία) Δεύτερος 29 Προσωρινά κρατούμενος Τρίτη 26 Προσωρινά κρατούμενη

Η μετάβαση της υπόθεσης στη φάση της προφυλάκισης και η παρουσία βαρύτατων κατηγοριών αναμένεται να εντείνουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αλλά και των δικαστικών αρχών για την ταχύτητα και τη διαφάνεια της περαιτέρω διαδικασίας. Η έρευνα θα πρέπει να αποσαφηνίσει, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ των κατηγορουμένων, την αλληλουχία των γεγονότων και την ταυτότητα των φυσικών δραστών.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τα μέσα ενημέρωσης και τις αρμόδιες αρχές. Κάθε νέα εξέλιξη θα διαμορφώσει το πλαίσιο των επόμενων νομικών ενεργειών και την προσπάθεια αποκατάστασης στοιχείων τόσο για την οικογένεια της θανούσας όσο και για την κοινωνία ευρύτερα.