Λογιστές Καλύμνου ζητούν παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις έως 30 Ιουλίου 2026

Ο Σύλλογος Λογιστών–Φοροτεχνικών της Π.Ε. Καλύμνου αιτείται επίσημα την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων εισοδήματος έως 30/7/2026, επικαλούμενος φόρτο εργασίας και ειδικές δυσκολίες για τα νησιά.

Αίτημα παράτασης από τον τοπικό σύλλογο

Ο Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου απέστειλε στις 7 Ιουλίου 2026 επιστολή προς την ηγεσία του οικονομικού επιτελείου ζητώντας την αναβολή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα έως την 30ή Ιουλίου 2026. Το αίτημα στηρίζεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων και στις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.

Στη σχετική επιστολή οι λογιστές επισημαίνουν ότι η παράταση δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς η πρώτη δόση του φόρου παραμένει προγραμματισμένη για την 31 Ιουλίου 2026, οπότε τα έσοδα του Δημοσίου δεν διαταράσσονται.

Τι επιβαρύνει τα λογιστικά γραφεία

Στην επιστολή αναφέρονται σειρά ταυτόχρονων υποχρεώσεων που καθιστούν δύσκολη την προετοιμασία και την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων με ασφάλεια και επιμέλεια. Ενδεικτικά καταγράφονται:

Υποβολές φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων

Συνεχής παρακολούθηση και συμφωνία στοιχείων του myDATA

Δηλώσεις ΦΠΑ και άλλες περιοδικές φορολογικές υποχρεώσεις, πλέον με μηνιαίο χαρακτήρα

Μισθοδοσίες και υποβολές προς e-ΕΦΚΑ

Μεταβολές επιχειρήσεων και καθημερινές φορολογικές/εργατικές υποχρεώσεις πελατών

Συνεχείς νομοθετικές και τεχνικές αλλαγές που απαιτούν άμεση προσαρμογή

Επιπλέον, τονίζεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται διορθώσεις ή ενημερώσεις από τρίτους φορείς, που καθυστερούν την οριστικοποίηση δηλώσεων και αυξάνουν τον διοικητικό χρόνο που απαιτείται.

Ειδικό βάρος για τα νησιά

Η επιστολή αναφέρει ρητά ότι για τις νησιωτικές περιοχές, όπως η Κάλυμνος, οι δυσκολίες οξύνονται εξαιτίας της εποχικής αύξησης της δραστηριότητας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά την τουριστική περίοδο. Η συγκέντρωση πολλών υποχρεώσεων στον ίδιο χρόνο επιβαρύνει τις τοπικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους λογιστές που τις στηρίζουν.

Πρακτικές συνέπειες για κατοίκους και επιχειρήσεις

Αν εγκριθεί η παράταση έως την 30ή Ιουλίου 2026, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Καλύμνου θα έχουν περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία των φορολογικών τους στοιχείων, τη διόρθωση των καταχωρίσεων myDATA και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων με εξωτερικούς φορείς. Σε περίπτωση μη παράτασης, η τοπική αγορά ενδέχεται να πιεστεί περαιτέρω, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται λογιστικά θέματα με περιορισμένο προσωπικό.

Ζήτημα Επιπτώσεις στην Κάλυμνο Παράταση υποβολής Περισσότερος χρόνος για ορθή ολοκλήρωση δηλώσεων Μηνιαίες υποχρεώσεις ΦΠΑ Αύξηση διοικητικού φόρτου στα λογιστήρια myDATA Απαιτείται συχνός έλεγχος και συμφωνία στοιχείων

Ο Σύλλογος κατέθεσε το αίτημα προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό και τον διοικητή της ΑΑΔΕ και αναμένει την απάντηση των αρμόδιων αρχών. Η εξέλιξη θα παρακολουθηθεί στενά από τοπικά γραφεία και επιχειρήσεις, καθώς επηρεάζει προθεσμίες, ροές εργασίας και την καθημερινή λειτουργία γραφείων και επιχειρήσεων στην Κάλυμνο.