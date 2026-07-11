Μικροί κηπουροί: σχολικές αυλές στην Καλαμαριά μετατρέπονται σε αρωματικούς κήπους

Στο πλαίσιο του προγράμματος Θερινης Δημιουργικής Απασχόλησης, παιδιά σε τρία σχολεία της Καλαμαριάς φύτεψαν αρωματικά βότανα υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πρασίνου. Η πρωτοβουλία ενισχύει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη σύνδεση με το αστικό πράσινο.

Παιδιά μαθαίνουν τη φύση με πράξη και φροντίδα

Στα πλαίσια του προγράμματος Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Καλαμαριάς, οι σχολικές αυλές τριών σχολείων μετετράπησαν σε μικρούς αρωματικούς κήπους. Στο 2ο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 9ο Νηπιαγωγείο τοποθετήθηκαν ξύλινα παρτέρια όπου τα παιδιά φύτεψαν και φροντίζουν πλέον βότανα όπως λεμονόχορτο, δενδρολίβανο, βασιλικό και δυόσμο.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση στελεχών της Διεύθυνσης Πρασίνου και με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Κώστα Σεϊτανίδη. Στόχος είναι να συστήσει στα παιδιά την πρακτική πλευρά της φύτευσης, να ενισχύσει την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση και να δημιουργήσει μόνιμες, πρακτικές ευκαιρίες μάθησης μέσα στην καθημερινότητα του σχολείου.

Η πρωτοβουλία δίνει έμφαση στη βιωματική μάθηση: τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς θεωρία για τα φυτά, αλλά εμπλέκονται στην επιλογή, φύτευση και φροντίδα τους — διαδικασίες που ενισχύουν δεξιότητες υπευθυνότητας και συνεργασίας.

Σχολεία συμμετέχοντα: 2ο Δημοτικό, 10ο Δημοτικό, 9ο Νηπιαγωγείο.

2ο Δημοτικό, 10ο Δημοτικό, 9ο Νηπιαγωγείο. Φυτεύσεις: λεμονόχορτο, δενδρολίβανο, βασιλικός, δυόσμος.

λεμονόχορτο, δενδρολίβανο, βασιλικός, δυόσμος. Υπεύθυνοι: Διεύθυνση Πρασίνου Δήμου Καλαμαριάς, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Κ. Σεϊτανίδης.

Η δράση θα επεκταθεί στα υπόλοιπα σχολεία του προγράμματος, με σκοπό να πολλαπλασιαστεί το όφελος: οι σχολικές αυλές μετατρέπονται σε μόνιμους χώρους μάθησης όπου το παιχνίδι συνυπάρχει με την περιβαλλοντική αγωγή.

Τα οφέλη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι πρακτικά και παιδαγωγικά: τα παιδιά αποκτούν γνώση για τη σημασία του αστικού πρασίνου και της βιοποικιλότητας, εμπεδώνουν έννοιες φροντίδας και αναπτύσσουν στάσεις υπευθυνότητας που συνοδεύουν τη μελλοντική τους συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.

Στοιχείο Πληροφορία Πρόγραμμα Θερινή Δημιουργική Απασχόληση Σχολεία (μέχρι τώρα) 2ο & 10ο Δημοτικό, 9ο Νηπιαγωγείο Φυτεύσεις Λεμονόχορτο, Δενδρολίβανο, Βασιλικός, Δυόσμος Υπεύθυνοι Διεύθυνση Πρασίνου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Για γονείς και εκπαιδευτικούς, η πρακτική αυτή προτείνει απλές ενέργειες ώστε να υποστηριχθεί στο σχολείο: προμήθεια κατάλληλων παρτεριών, προγραμματισμός αραιής αλλά τακτικής φροντίδας από τα παιδιά, ενσωμάτωση των εργασιών σε μικρές διδακτικές ενότητες (π.χ. κύκλος ζωής φυτού, νερό και ανάγκες). Τέτοιες παρεμβάσεις ενισχύουν τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής και διευκολύνουν τη συμμετοχή των οικογενειών.

Η πρωτοβουλία της Καλαμαριάς αποτελεί παράδειγμα τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής που αξιοποιεί το θερινό πρόγραμμα για να προωθήσει περιβαλλοντική αγωγή, δημιουργία και συλλογική δράση μέσα στο σχολικό περιβάλλον.