Τριπλή διάκριση στα Education Leaders Awards για τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» βραβεύτηκαν με Χρυσό, Ασημένιο και Χάλκινο για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, μαθητική καινοτομία και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Διάκριση που συνδέει σχολική δράση, περιβάλλον και καινοτομία

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» απέσπασαν τρεις βραβεύσεις στα Education Leaders Awards 2026, αναδεικνύοντας την προσέγγιση του σχολείου που συνδυάζει την περιβαλλοντική πράξη, την επιχειρηματική σκέψη των μαθητών και την επαγγελματική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι διακρίσεις αφορούν πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσα στη σχολική κοινότητα και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς.

Το Χρυσό βραβείο δόθηκε σε έργο με τίτλο «Η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων», ένα πρόγραμμα που ενώνει δράσεις αναδάσωσης, θαλάσσιες εκπαιδεύσεις και βιώσιμες πρακτικές τουρισμού. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ανάληψη καμένης έκτασης μετά τις πυρκαγιές του 2023 και τη δημιουργία του δάσους «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Για τη Φύση».

Το Ασημένιο βραβείο επιβράβευσε την μαθητική startup Alia-AI, η οποία κινείται στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας την εφαρμογή της επιχειρηματικότητας ως εκπαιδευτικού εργαλείου για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η διάκριση καταδεικνύει την προώθηση των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο μαθητικό περιβάλλον.

Το Χάλκινο βραβείο αφορά πρόγραμμα επιμόρφωσης για 80 εκπαιδευτικούς, με επίκεντρο παιδαγωγικά, ψυχολογικά και ψηφιακά θέματα. Η διάσταση αυτή καταδεικνύει επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων, στοιχείο κρίσιμο για την ποιότητα της διδασκαλίας και την προσαρμογή σε σύγχρονες ανάγκες.

Περιβάλλον: αναδάσωση και θαλάσσιες δράσεις μετά πυρκαγιών.

αναδάσωση και θαλάσσιες δράσεις μετά πυρκαγιών. Μαθητική καινοτομία: μαθητική startup με τεχνολογική εφαρμογή στην ιατρική.

μαθητική startup με τεχνολογική εφαρμογή στην ιατρική. Επιμόρφωση: πρόγραμμα για 80 εκπαιδευτικούς σε παιδαγωγικά και ψηφιακά.

Η αναγνώριση από τον θεσμό Education Leaders Awards τοποθετεί τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε ένα πλαίσιο καλών πρακτικών που μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για άλλες σχολικές μονάδες. Η σύνδεση του σχολείου με τοπικούς φορείς, οι δράσεις που αφορούν την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων και η ένταξη της επιχειρηματικότητας στο σχολικό πρόγραμμα δείχνουν έναν πολύπλευρο σχεδιασμό που υπερβαίνει την τυπική διδασκαλία.

Βράβευση Πρόγραμμα / Δράση Χρυσό «Η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων» (αναδάσωση, θαλάσσια εκπαίδευση) Ασημένιο Alia-AI (μαθητική startup ιατρικής τεχνολογίας) Χάλκινο Πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης για 80 εκπαιδευτικούς

Για γονείς και εκπαιδευτικούς, τα συμπεράσματα είναι πρακτικά: η ενίσχυση των σχολικών πρωτοβουλιών που συνδέουν θεωρία και πράξη, η συνεργασία με οργανώσεις περιβάλλοντος και η στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού αποτελούν εργαλεία που βελτιώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία και την προετοιμασία των μαθητών για προκλήσεις της εποχής. Οι βραβεύσεις επιβεβαιώνουν ότι τέτοιου είδους επενδύσεις στην εκπαίδευση μπορούν να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και να χρησιμεύσουν ως υπόδειγμα για άλλα σχολεία στη χώρα.