Ορκίστηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής που θα λειτουργήσει για τρίτη φορά κατά τη δεύτερη θητεία της δημοτικής περιόδου 2024–2028, με θητεία 30 μηνών και εκπροσώπους από πλειοψηφία και μειοψηφίες.

Σχηματοποιείται το όργανο που θα παρακολουθεί τη διοίκηση μέχρι το 2028

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοίκησης 2024–2028. Η θητεία ορίζεται σε 30 μήνες, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το δημοτικό συμβούλιο, και προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο της πλειοψηφίας όσο και των μειοψηφιών.

Στην ηγεσία της Επιτροπής τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος, Δημήτριος Λιανός, ο οποίος αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία του οργάνου. Η σύνθεση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών διαμορφώνεται με βάση την εκπροσώπηση των παρατάξεων που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο.

Πρόεδρος: Δημήτριος Λιανός (Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)

Δημήτριος Λιανός (Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων) Τακτικά μέλη (παράταξη Δημάρχου / πλειοψηφία): Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Νικόλαος Σέργης, Ευάγγελος Κατσαράς, Βασίλειος Φλεριανός

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Νικόλαος Σέργης, Ευάγγελος Κατσαράς, Βασίλειος Φλεριανός Τακτικά μέλη (παρατάξεις μειοψηφίας): Λεονάρδος Χατζηανδρέου, Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Λεονάρδος Χατζηανδρέου, Εμμανουήλ Πολυκρέτης Αναπληρωματικά μέλη (πλειοψηφία): Ιωάννης Βιτζηλαίος, Ευάγγελος Παντελιάς, Νικόλαος Νομικός

Ιωάννης Βιτζηλαίος, Ευάγγελος Παντελιάς, Νικόλαος Νομικός Αναπληρωματικά μέλη (μειοψηφίες): Ιωάννης Μαράκης, Αθανάσιος Γρυλλάκης

Ρόλος, διάρκεια και νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή αναλαμβάνει εργασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης θεμάτων που υπάγονται στο δημοτικό έργο και συνιστά συμβουλευτικό όργανο για αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η διάρκεια των 30 μηνών καλύπτει την υπόλοιπη περίοδο της δεύτερης θητείας 2024–2028 και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 5314/2026, ειδικότερα το άρθρο 137, που καθορίζει τη διαδικασία αναπλήρωσης μελών και τη λειτουργία των οργάνων αυτών.

Θέση Εκπρόσωποι Πρόεδρος Δημήτριος Λιανός Τακτικά (πλειοψηφία) Ν. Βαθρακοκοίλης, Ν. Σέργης, Ε. Κατσαράς, Β. Φλεριανός Τακτικά (μειοψηφία) Λ. Χατζηανδρέου, Ε. Πολυκρέτης Αναπληρωματικά (πλειοψηφία) Ι. Βιτζηλαίος, Ε. Παντελιάς, Ν. Νομικός Αναπληρωματικά (μειοψηφία) Ι. Μαράκης, Αθ. Γρυλλάκης

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Νάξου

Η συγκρότηση της Επιτροπής επηρεάζει τη διοικητική συνέχεια: πρόκειται για το όργανο που θα εξετάζει προτάσεις και θα συμβάλλει στην επίβλεψη έργων, διαγωνισμών και θεμάτων τοπικής πολιτικής. Η παρουσία εκπροσώπων από την αντιπολίτευση διασφαλίζει ότι θα υπάρχει διαλογική εκπροσώπηση κατά τη λήψη προτάσεων προς το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά «κατά τη σειρά εκλογής τους και ανά κατηγορία», όταν οι τελευταίοι δεν συμμετέχουν σε συνεδριάσεις ή κενωθούν θέσεις. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της λειτουργικότητας του οργάνου σε περιόδους απουσιών ή μεταβολών στη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου.

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται για τις αποφάσεις και την ατζέντα της Επιτροπής από τα επίσημα έγγραφα του Δήμου και τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όπου παραπέμπει η σχετική απόφαση.

Η συγκρότηση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας της τοπικής διοίκησης στη Νάξο και θα καθορίσει, σε πρακτικό επίπεδο, τη λήψη αποφάσεων για το νησί και τις μικρότερες Κυκλάδες που υπάγονται στον Δήμο.