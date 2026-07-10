Μπέρναμ κοντά στην πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά τη στήριξη 322 βουλευτών

Ο Άντι Μπέρναμ συγκεντρώνει την συντριπτική υποστήριξη των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, με 322 προτάσεις, και εφόσον δεν παρουσιαστεί αντίπαλος, αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα της πρωθυπουργίας στις 20 Ιουλίου.

Η διαδικασία και τα επόμενα βήματα

Ο Άντι Μπέρναμ έκανε ακόμη ένα κρίσιμο βήμα για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αφού συγκέντρωσε την υποστήριξη 322 βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Η υποψηφιότητά του παραμένει, προς το παρόν, μοναδική και αν δεν εμφανιστεί αντίπαλος, ο Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα στις 20 Ιουλίου.

«ήταν «βαθιά ευγνώμων» προς τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος που τον πρότειναν ως ηγέτη του κόμματος»

Το ποσοστό και η κατανομή της στήριξης υπογραμμίζουν την ευρεία αποδοχή της υποψηφιότητάς του εντός του κόμματος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Μπέρναμ είναι μόλις έναν βουλευτή μακριά από το όριο των 323 που θα καθιστούσε μαθηματικά αδύνατη την υποβολή έγκυρης αντεπίθεσης από άλλο υποψήφιο.

Σημασία της στήριξης και πολιτικό πλαίσιο

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλης πλειοψηφίας εντός των βουλευτών του κόμματος αποτυπώνει τη διάθεση για αλλαγή ηγεσίας μετά το αίτημα παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε την ίδια μέρα που ο Μπέρναμ ορκίστηκε βουλευτής. Η πορεία του Μπέρναμ περιλάμβανε πρόσφατη νίκη σε αναπληρωματικές εκλογές, γεγονός που ενίσχυσε την υποψηφιότητά του και τον πολιτικό του κεφάλαιο.

Υποστηρικτές που έχουν δηλωθεί: 322 βουλευτές.

βουλευτές. Ελάχιστος αριθμός που καθιστά αδύνατη την πρόταση αντιπάλου: 323 βουλευτές.

βουλευτές. Προγραμματισμένη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων (εφόσον δεν εμφανιστεί αντίπαλος): 20 Ιουλίου.

Πιθανές επιπτώσεις και χρονικός ορίζοντας

Εφόσον επικρατήσει το παρόν σκηνικό και δεν υπάρξουν άλλες υποψηφιότητες, η διαδικασία ανακήρυξης του νέου ηγέτη του Εργατικού Κόμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Η αλλαγή ηγεσίας στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει άμεσες συνέπειες για την οικονομική και εξωτερική πολιτική στην περιοχή, ιδίως σε τομείς όπως η οικονομική διακυβέρνηση, οι περιφερειακές επενδύσεις και οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοιχείο Αριθμός / Ημερομηνία Προτεινόμενοι βουλευτές 322 Απαιτούμενοι για να αποκλείσουν αντίπαλο 323 Πιθανή ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων 20 Ιουλίου

Ο ίδιος ο Μπέρναμ τόνισε ότι η στήριξη προήλθε «από όλα τα τμήματα του κόμματος», προβάλλοντας το αίτημα για «νέα προσέγγιση στην πολιτική» και αλλαγές στην οικονομική και διοικητική ατζέντα. Η πορεία προς την πρωθυπουργία θα εξαρτηθεί άμεσα από το εάν θα εμφανιστεί άλλος υποψήφιος και από τη διαδικασία επικύρωσης εντός του κόμματος τις επόμενες ημέρες.

Για το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς: παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις του Εργατικού Κόμματος και τις δηλώσεις των βουλευτών τις επόμενες 48-72 ώρες, καθώς αυτές θα καθορίσουν τον τελικό χαρακτήρα της διαδικασίας.