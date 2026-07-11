Νέο πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα: τι αλλάζει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο

Ο ευρωπαϊκός AI Act εισάγει στην πράξη την προσέγγιση βάσει κινδύνου για εφαρμογές ΤΝ· η Ελλάδα καλείται τώρα να μεταφέρει αυτούς τους κανόνες στο εθνικό νομικό και διοικητικό πλαίσιο, με επιπτώσεις σε υγεία, εργασία, εκπαίδευση και δημόσιες υπηρεσίες.

Προσαρμογή στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη εισβάλει σε εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες — από μεταφράσεις και αναζητήσεις μέχρι chatbots και υπηρεσίες οργάνωσης — ωστόσο ο πυρήνας της συζήτησης πλέον είναι ποιος και πώς θα ελέγχει τις πιο κρίσιμες εφαρμογές. Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) προτείνει μία ιεράρχηση κανόνων με βάση τον κίνδυνο που μια εφαρμογή μπορεί να επιφέρει στα θεμελιώδη δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Τι σημαίνει «προσέγγιση βάσει κινδύνου»

Η βασική ιδέα είναι απλή: δεν αντιμετωπίζονται όλα τα συστήματα ΤΝ με τον ίδιο τρόπο. Ένα απλό chatbot πληροφοριών έχει πολύ μικρότερες απαιτήσεις από ένα σύστημα που υποστηρίζει ιατρικές διαγνώσεις, τη διαχείριση δημόσιων παροχών ή την αξιολόγηση υποψηφίων σε θέση εργασίας. Στις περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις ζωής ή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τα πρότυπα συμμόρφωσης γίνονται πολύ αυστηρότερα.

Πρακτικές συνέπειες για την Ελλάδα

Η συζήτηση για την εφαρμογή του AI Act στη χώρα βρίσκεται ήδη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται νόμος ή διοικητικές ρυθμίσεις που θα καθορίσουν:

ποιοι φορείς θα εποπτεύουν την εφαρμογή των κανόνων,

πώς θα αξιολογείται ο «κίνδυνος» κάθε συστήματος,

ποιες διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας θα απαιτούνται από προμηθευτές και χρήστες.

Τομείς με άμεσο ενδιαφέρον

Από το δημοσίευμα προκύπτει ότι οι πιο ευαίσθητες χρήσεις της ΤΝ εντοπίζονται σε πεδία όπου μία απόφαση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά ανθρώπινες ζωές ή δικαιώματα:

Τομέας Παράδειγμα χρήσης ΤΝ Υγεία Υποστήριξη διαγνωστικών αποφάσεων Δημόσια Διοίκηση Επιλογή δικαιούχων δημοσίων παροχών Εκπαίδευση & Εργασία Αξιολόγηση μαθητών ή υποψηφίων για πρόσληψη

Προκλήσεις και αναγκαίες ισορροπίες

Οι δυνατότητες της ΤΝ είναι σημαντικές — από τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών μέχρι την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν βασικά ερωτήματα: πώς διασφαλίζονται η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η αποφυγή διακρίσεων; Ποιος φέρει την ευθύνη για λάθη που προκύπτουν από αλγοριθμικές αποφάσεις; Η εθνική εφαρμογή του κανονισμού πρέπει να απαντήσει με σαφή και λειτουργικά εργαλεία ελέγχου, όχι μόνο με γενικές αρχές.

Σημεία που χρειάζονται άμεση προσοχή

Καθώς η Ελλάδα προχωρά στη μεταφορά των ευρωπαϊκών κανόνων, τρεις άξονες θα κρίνουν την επιτυχία:

Ρυθμιστική σαφήνεια : καθορισμός ρόλων και διαδικασιών επίβλεψης,

: καθορισμός ρόλων και διαδικασιών επίβλεψης, Προστασία δικαιωμάτων : μηχανισμοί ελέγχου για διαφάνεια και δικαιοσύνη,

: μηχανισμοί ελέγχου για διαφάνεια και δικαιοσύνη, Υποστήριξη επιχειρήσεων: εργαλεία συμμόρφωσης ειδικά για ΜΜΕ ώστε να μην αποκλειστούν από την αγορά.

Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει ζωές· η πρόκληση είναι το πλαίσιο που θα διασφαλίσει ότι αυτό γίνεται με ασφάλεια και δικαιοσύνη. Η εθνική μεταφορά του AI Act δεν είναι απλώς τυπική ενέργεια: είναι δοκιμασία για την ικανότητα της χώρας να συνδυάσει καινοτομία και θεσμική προστασία.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ (συνοπτική αναφορά στο ρεπορτάζ για τον AI Act και την εφαρμογή του στην Ελλάδα).