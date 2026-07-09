Οι δάσκαλοι των Γρεβενών συμμετέχουν στο πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών καλεί τα μέλη του να βρεθούν στην Κοζάνη την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 20:30, σε συγκέντρωση ενάντια στην πολιτική απολιγνιτοποίησης και τις συνέπειές της για την περιοχή.

Κίνημα ενάντια στην απολιγνιτοποίηση: συμμετοχή από τους εκπαιδευτικούς των Γρεβενών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών ανακοίνωσε την ενεργή συμμετοχή του στο Πανδυτικομακεδονικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 20:30 στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών των εργαζομένων της Περιφέρειας ενάντια στις πολιτικές που οδηγούν σε κλείσιμο σταθμών και ορυχείων και στην ταχεία απολιγνιτοποίηση.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να λάβουν «μαζικά» μέρος, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή απαιτεί άμεση αντίδραση των εργαζομένων. Το πλαίσιο των αιτημάτων επικεντρώνεται σε ζητήματα απασχόλησης, προστασίας εισοδημάτων και στην αποφυγή της ερήμωσης της Δυτικής Μακεδονίας.

"Καμία αποδοχή της πολιτικής της απολιγνιτοποίησης και της λεγόμενης ‘πράσινης μετάβασης’"

Το κάλεσμα των εκπαιδευτικών συνδέεται με ευρύτερες διεκδικήσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή: διασφάλιση θέσεων εργασίας, δικαιώματα εργαζομένων και σχεδιασμένη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών. Για τους κατοίκους των Γρεβενών και τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσες προεκτάσεις στην καθημερινότητα, από το διαθέσιμο εισόδημα μέχρι τις υπηρεσίες που στηρίζει η τοπική οικονομία.

Ημερομηνία και ώρα: Πέμπτη 9 Ιουλίου, 20:30.

Πέμπτη 9 Ιουλίου, 20:30. Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία Κοζάνης.

Κεντρική Πλατεία Κοζάνης. Κεντρικά αιτήματα: προστασία εργασίας και εισοδημάτων, αντίσταση σε πολιτικές που οδηγούν σε αποψίλωση της περιοχής.

Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένδειξη της διεύρυνσης της κοινωνικής συσπείρωσης γύρω από το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης. Εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε ενεργειακές μονάδες, επιχειρηματίες και φορείς καλούνται σε κοινή παρουσία με στόχο να πιέσουν για εναλλακτικές λύσεις που δεν θα θυσιάζουν την εργασιακή και οικονομική διάσταση της Δυτικής Μακεδονίας στο όνομα της ταχείας μετάβασης.

Θέμα Σημείο εστίασης Απασχόληση Διασφάλιση θέσεων και δικαιωμάτων Τοπική οικονομία Αποτροπή ερήμωσης της Περιφέρειας Ενέργεια Σχεδιασμένη αξιοποίηση εγχώριων πόρων

Για τους κατοίκους των Γρεβενών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν, η παρουσία στην Κοζάνη σημαίνει ενεργό στήριξη των διεκδικήσεων για διατήρηση θέσεων εργασίας και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την τοπική κοινωνία. Η δημοσιοποίηση των κινητοποιήσεων αυτών αναδεικνύει την πίεση που ασκείται στην κεντρική πολιτική για την ενέργεια και την ανάγκη για σχέδια μετάβασης που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών μας.

Η εξέλιξη της κινητοποίησης θα καταγραφεί και σε νεότερα δημοσιεύματα· οι κάτοικοι μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των φορέων για τυχόν αλλαγές ή επόμενες δράσεις.