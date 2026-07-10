Κινδυνεύει μια βουτιά: έκκληση για σχολική και οικογενειακή ενημέρωση μετά τον σοβαρό τραυματισμό 16χρονου

Ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου στην Περαία φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έλλειψη επίσημης καταγραφής ατυχημάτων από βουτιές και την ανάγκη στοχευμένης ενημέρωσης στα σχολεία και στις οικογένειες.

Σοβαρό τραυματισμό 16χρονου στην Περαία και η προειδοποίηση προς γονείς

Ο πρόσφατος τραυματισμός ενός 16χρονου στην Περαία Θεσσαλονίκης, μετά από βουτιά στη θάλασσα, επιστρέφει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τους κινδύνους που δεν γνωρίζουν οι νέοι και για την έλλειψη συστηματικής καταγραφής τέτοιων περιστατικών στη χώρα. Από το γεγονός αυτό προέκυψε δημόσια έκκληση του Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος, έχοντας ο ίδιος υποστεί κάκωση νωτιαίου μυελού σε ηλικία 16 ετών, ζητά άμεση και ενεργητική ενημέρωση των παιδιών από τους γονείς και τα σχολεία.

Ο Αντωνίου επισημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα που να καταγράφουν τα ατυχήματα από βουτιές, με αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να μένουν «αόρατες». Η προσωπική του εμπειρία και η επαφή του με μαθητές τον έχουν οδηγήσει σε σταθερή δράση πρόληψης και ενημέρωσης σε σχολικά περιβάλλοντα.

«Μιλήστε στα παιδιά σας. Εξηγήστε τους τους κινδύνους πριν βρεθούν μπροστά τους.»

Η διαπίστωση από την προσωπική του πορεία είναι αποκαλυπτική: «Από τους πρώτους οκτώ ανθρώπους που γνώρισα στο νοσοκομείο με κάκωση νωτιαίου μυελού, οι πέντε είχαν τραυματιστεί από βουτιά στη θάλασσα.» Αυτή η αναλογία υπογραμμίζει πόσο συχνές μπορούν να είναι οι συνέπειες όταν η βουτιά γίνεται σε ρηχά νερά ή σε άγνωστο βυθό.

Η μαρτυρία του περιγράφει ακόμη την έλλειψη αντίληψης για τη σοβαρότητα του τραυματισμού: όταν ο ίδιος πληροφορήθηκε ότι είχε σπάσει σπονδύλους, αρχικά πίστεψε ότι πρόκειται για ένα απλό κάταγμα που «θα κολλήσει». Η εμπειρία αυτή εξηγεί γιατί ζητά να ξεκινά η ενημέρωση από μικρή ηλικία: τα παιδιά χρειάζονται γνώση, όχι φόβο.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και τα σχολεία – πρακτικά βήματα

Με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και την εμπειρία του Αντωνίου, προτείνεται μία σειρά απλών αλλά ουσιαστικών ενεργειών για την πρόληψη:

Συζήτηση στο σπίτι : εξήγηση στους εφήβους ότι η βουτιά σε άγνωστο βάθος ή ρηχά νερά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κάκωση στη σπονδυλική στήλη.

: εξήγηση στους εφήβους ότι η βουτιά σε άγνωστο βάθος ή ρηχά νερά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κάκωση στη σπονδυλική στήλη. Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία : πρόσκληση φορέων ή επιζώντων για συζητήσεις με μαθητές, με έμφαση στην πρόληψη και την αναγνώριση κινδύνου.

: πρόσκληση φορέων ή επιζώντων για συζητήσεις με μαθητές, με έμφαση στην πρόληψη και την αναγνώριση κινδύνου. Ενημέρωση σε οργανωμένες παραλίες: προειδοποιητικές σημάνσεις και επιτήρηση σε σημεία όπου το βάθος μεταβάλλεται απότομα.

Αυτά τα βήματα μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα ατυχήματος και να αυξήσουν την ικανότητα των νέων να εκτιμήσουν τον κίνδυνο πριν δράσουν.

Δεδομένα και επιπτώσεις

Η περίπτωση του Αντωνίου αναδεικνύει δύο σημεία κλειδιά: την ανάγκη για συστηματική καταγραφή τέτοιων ατυχημάτων και τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι αναφορές από την πηγή:

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία τραυματία 16 ετών Προσωπική εμπειρία στο νοσοκομείο Από τους 8 πρώτους ασθενείς με κάκωση νωτιαίου μυελού, οι 5 είχαν τραυματιστεί από βουτιά

Η απουσία επίσημων στοιχείων στην Ελλάδα καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του αληθινού μεγέθους του προβλήματος. Αυτό με τη σειρά του εμποδίζει τη στοχευμένη πολιτική πρόληψης και την κατανομή πόρων για ενημέρωση και διάσωση.

Συμπερασματικά, η πρόσφατη υπόθεση στην Περαία και η φωνή ενός νέου που έζησε τον τραυματισμό δείχνουν ότι η λύση περνάει από την ενημέρωση στην οικογένεια και το σχολείο, τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων στις παραλίες. Η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές και να αποτρέψει μόνιμες αναπηρίες — και γι' αυτό η συζήτηση πρέπει να μετατραπεί σε καθημερινή πρακτική στα σπίτια και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.