Πλημμύρες στο Μιζούρι: Ελικόπτερα διέσωσαν περίπου 200 παιδιών από θερινή κατασκήνωση

Έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στο Camp Taum Sauk αφού σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στον ποταμό Black. Σημαντικά θέματα ασφάλειας για κατασκηνώσεις και σχολικές εξορμήσεις.

Σφοδρές πλημμύρες και μαζικές διασώσεις παιδιών σε κατασκήνωση

Ένα ευρύ κύμα κακοκαιρίας στο νοτιοανατολικό Μιζούρι προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες πλημμυρικά φαινόμενα που ανάγκασαν την άμεση κινητοποίηση σωστικών συνεργείων και εναέριων μέσων. Σύμφωνα με μεταδόσεις διεθνών μέσων, ο ποταμός Black υπερχείλισε μετά από έντονες βροχές και δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες γύρω από το Camp Taum Sauk, όπου φιλοξενούνταν θερινή κατασκήνωση.

Οι αρχές της πολιτείας έθεσαν σε λειτουργία επιχείρηση εκκένωσης και διάσωσης: ομάδες με λέμβους και ελικόπτερα Black Hawk της Εθνοφρουράς συμμετείχαν στην απομάκρυνση ατόμων από τις πλημμυρισμένες εγκαταστάσεις και την περιοχή. Η Πολιτειακή Αστυνομία ανέφερε ότι περίπου 200 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, σχεδόν τα μισά εξ αυτών παιδιά που έπαιρναν μέρος στην κατασκήνωση.

Περίπου 200 άτομα απομακρύνθηκαν από την κατασκήνωση.

άτομα απομακρύνθηκαν από την κατασκήνωση. Περίπου τα μισά από αυτά ήταν παιδιά , οι υπόλοιποι ομαδάρχες και προσωπικό.

, οι υπόλοιποι ομαδάρχες και προσωπικό. Πάνω από 90 άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί νωρίτερα από πλημμυρισμένα σπίτια, αυτοκίνητα και κάμπινγκ.

Στην ευρύτερη περιοχή, οι πυρκαγιές της προηγούμενης περιόδου δεν είχαν σχέση με το περιστατικό: η βλάβη οφείλεται σε έντονες καταρρακτώδεις βροχές — αναφορές μιλούν για 6 έως 12 ίντσες βροχόπτωσης σε ορισμένες ζώνες του Οζρκ.

«Δεν έχω ξαναδεί το νερό να φτάνει τόσο ψηλά. Ζω εδώ από το 1979»

Η μαρτυρία αυτή προέρχεται από κάτοικο που απομακρύνθηκε με τη βοήθεια διασωστών μαζί με την οικογένεια και τα κατοικίδιά της. Τα σωστικά συνεργεία απάντησαν σε δεκάδες κλήσεις και χρειάστηκε να προσεγγίσουν περιοχές με ταχύτατα ανερχόμενα νερά.

Τι σημαίνει για γονείς, κατασκηνώσεις και σχολικές δραστηριότητες

Το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα πρόληψης και ετοιμότητας για δραστηριότητες με μαθητές και παιδιά σε υπαίθριες συνθήκες:

Σχεδιασμός εναλλακτικών σχεδίων εκκένωσης πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Συνεχής έλεγχος μετεωρολογικών προγνώσεων και επικοινωνία με τοπικές αρχές για πιθανή επιδείνωση.

Εκπαίδευση προσωπικού σε βασικές διαδικασίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών.

Για γονείς και υπεύθυνους, η προτεραιότητα πρέπει να είναι η επιβεβαίωση ότι οι οργανωτές της κατασκήνωσης διαθέτουν σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, σαφείς αρμοδιότητες και μέσα επικοινωνίας για άμεση ειδοποίηση των οικογενειών.

Στοιχείο Αναφορά Τοποθεσία Camp Taum Sauk, νότιο Μιζούρι Μέσο διάσωσης Ελικόπτερα Black Hawk, λέμβοι Αριθμός μεταφερθέντων ~200 άτομα (σχεδ. τα μισά παιδιά)

Οι ελληνικές οικογένειες που σχεδιάζουν εξορμήσεις ή κατασκηνώσεις στο εξωτερικό (ή διοργανώνουν ομαδικές δραστηριότητες στην Ελλάδα) πρέπει να λάβουν υπόψη τα τοπικά κλιματικά ρίσκα και να απαιτούν σαφείς δεσμεύσεις ασφαλείας από τους διοργανωτές. Η εμπειρία στο Μιζούρι υπενθυμίζει ότι οι καιρικές μεταβολές μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα και ότι η ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης καθορίζει την έκβαση τέτοιων περιστατικών.