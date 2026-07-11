Ποιος θα φροντίζει τα παιδιά μετά τις 24 Ιουλίου: τι ισχύει για τα δημόσια θερινά σχολεία

Περίπου 9.200 παιδιά καλύπτονται φέτος από τα δημόσια θερινά σχολεία, αλλά η δωρεάν ή δημόσια φύλαξη που προσφέρεται με τα σχολεία σταματάει μετά τις 24 Ιουλίου, αφήνοντας γονείς αντιμέτωπους με επιλογές που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τι αλλάζει μετά την 24η Ιουλίου

Με το τέλος του σχολικού έτους πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν την πρακτική πρόκληση της φύλαξης των παιδιών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, περίπου 9.200 παιδιά καλύπτονται φέτος από τα δημόσια θερινά σχολεία, όμως η κάλυψη αυτή ισχύει έως τις 24 Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το κόστος και η ευθύνη της φύλαξης επιστρέφουν στις οικογένειες.

Ποιες είναι οι επιλογές για τους γονείς

Όσοι δεν μπορούν να στηριχθούν σε συγγενικά πρόσωπα ή παππούδες/γιαγιάδες, συνήθως εξετάζουν τις παρακάτω λύσεις:

Ιδιωτικά summer schools — προσφέρουν προγράμματα ημερήσιας φύλαξης και δραστηριοτήτων, με κόστος που διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια και τις παροχές.

— προσφέρουν προγράμματα ημερήσιας φύλαξης και δραστηριοτήτων, με κόστος που διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια και τις παροχές. Κατασκηνώσεις — επιλογή για μεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση, συχνά με ευρύτερο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

— επιλογή για μεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση, συχνά με ευρύτερο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ιδιωτικοί — κάποιες μονάδες προσφέρουν θερινά προγράμματα με περιορισμένες θέσεις.

— κάποιες μονάδες προσφέρουν θερινά προγράμματα με περιορισμένες θέσεις. Εναλλασσόμενες λύσεις — συνεργασία με άλλες οικογένειες για κοινή φύλαξη ή εργαζόμενοι/υπηρεσίες φύλαξης κατ’ οίκον.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς τώρα

Για να περιορίσουν το άγχος και το οικονομικό κόστος, προτείνεται οι γονείς να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Επικοινωνήσουν άμεσα με το οικείο δημοτικό γραφείο ή τη σχολική επιτροπή για να επιβεβαιώσουν τις ημερομηνίες και τυχόν τοπικές διευθετήσεις.

γραφείο ή τη σχολική επιτροπή για να επιβεβαιώσουν τις ημερομηνίες και τυχόν τοπικές διευθετήσεις. Ελέγξουν εγγραφές και διαθέσιμες θέσεις σε ιδιωτικά summer schools και κατασκηνώσεις, καθώς πολλές γεμίζουν νωρίς.

Συζητήσουν με τον εργοδότη δυνατότητες ευέλικτου ωραρίου ή άδειας — όπου υπάρχει σχετική πολιτική, μπορεί να βοηθήσει τη μετάβαση.

Σκεφτούν προσεισμικά τον προγραμματισμό για τις ημέρες μετά την 24η Ιουλίου ώστε να αποφευχθεί η αιφνιδιαστική δαπάνη.

Οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες

Η διακοπή της δημόσιας κάλυψης μετά τις 24 Ιουλίου δημιουργεί χρονικό κενό σχεδόν δύο μηνών έως την επανέναρξη των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα οικογένειες με μονογονεϊκές δομές ή χαμηλότερο εισόδημα, καθώς οι εναλλακτικές λύσεις έχουν άμεσο οικονομικό κόστος. Παράλληλα, δημιουργούνται προκλήσεις στην αγορά εργασίας: γονείς που δεν μπορούν να βρουν κατάλληλη φύλαξη ίσως χρειαστεί να μειώσουν ώρες ή να αναζητήσουν άδεια.

Συνοπτικός οδηγός επιλογών

Περίοδος Διαθεσιμότητα δημόσιας κάλυψης Τυπικές επιλογές μετά Μέχρι 24 Ιουλίου Δημόσια θερινά σχολεία (περίπου 9.200 καλυπτόμενα παιδιά) Χρήση προγράμματος δήμου / σχολείου Μετά 24 Ιουλίου Δεν προβλέπεται δημόσια κάλυψη Ιδιωτικά summer schools, κατασκηνώσεις, ιδιωτική φύλαξη, συγγενείς

Η έγκαιρη ενημέρωση και ο σχεδιασμός μειώνουν την πίεση τόσο στον οικογενειακό προϋπολογισμό όσο και στην καθημερινότητα των γονέων. Για πλήρη εικόνα, οι οικογένειες θα πρέπει να απευθυνθούν στους τοπικούς φορείς και τις σχολικές επιτροπές για να λάβουν τα ακριβή τοπικά στοιχεία και να προγραμματίσουν ανάλογα.