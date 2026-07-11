Πώς θα αλλάξει η ζωή μας ο AI Act: τι σημαίνει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο

Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη εισάγει κανόνες με βάση τον κίνδυνο, με στόχο τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την αποφυγή διακρίσεων. Η εθνική εφαρμογή στην Ελλάδα αρχίζει να συζητείται και θα καθορίσει την καθημερινή χρήση τεχνολογιών ΤΝ σε υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση και αγορά εργασίας.

Τι φέρνει ο AI Act στην καθημερινότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί στην ψηφιακή ζωή εκατομμυρίων χρηστών — από μεταφράσεις και αναζητήσεις έως chatbots και εργαλεία οργάνωσης. Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) επιχειρεί να φέρει τάξη στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται, ειδικά όταν οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τη βοήθεια ΤΝ μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμα δικαιώματα και υπηρεσίες.

Η βασική του λογική είναι απλή αλλά καθοριστική: δεν είναι όλα τα συστήματα ίδια. Ο Κανονισμός υιοθετεί μια προσέγγιση βάση του κινδύνου, επιβάλλοντας αυστηρότερες απαιτήσεις σε εφαρμογές που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, την ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Πού εγείρονται οι μεγαλύτερες προκλήσεις

Στην πράξη, οι δυσκολίες εμφανίζονται όταν ένα σύστημα ΤΝ συμμετέχει σε διαδικασίες με στοιχειώδη επίπτωση: επιλογή προσωπικού, αξιολόγηση υποψηφίων για δημόσιες παροχές, υποστήριξη ιατρικών διαγνώσεων ή ακόμη και σε νομικές διαδικασίες. Η κεντρική ερώτηση είναι πώς θα διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις αυτές είναι αξιόπιστες, διαφανείς και δεν οδηγούν σε διακρίσεις.

Ανάλυση κινδύνου: διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με την πιθανή επίπτωση.

Διαφάνεια: οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πότε και πώς χρησιμοποιείται ΤΝ σε αποφάσεις που τους αφορούν.

Εφαρμογή σε επίπεδο κράτους: το εθνικό πλαίσιο θα καθορίσει την πρακτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων στην Ελλάδα.

Τι συζητείται στο ελληνικό κοινοβούλιο

Η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει. Η εθνική μεταφορά του AI Act θα καθορίσει τον τρόπο ελέγχου, εποπτείας και συμμόρφωσης των φορέων που αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ στην Ελλάδα — από ιδιωτικές εταιρείες έως δημόσιες υπηρεσίες.

Εφαρμογή ΤΝ Παράδειγμα Έμφαση κανονισμού Χαμηλός κίνδυνος Chatbots ενημέρωσης Λιγότερο αυστηρός έλεγχος Υψηλός κίνδυνος Αξιολόγηση υποψηφίων, ιατρική διάγνωση Αυστηρές απαιτήσεις αξιοπιστίας και διαφάνειας

Η διάκριση αυτή σημαίνει ότι ένα σύστημα που απαντά σε απλές ερωτήσεις δεν θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα που καθορίζει την πρόσβαση σε μια δημόσια υπηρεσία ή επηρεάζει την υγεία ενός ασθενή.

Συνέπειες για πολίτες και επιχειρήσεις

Για τον μέσο πολίτη, ο Κανονισμός επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία απέναντι σε λανθασμένες ή μεροληπτικές αποφάσεις ΤΝ. Για επιχειρήσεις και δημόσιο σημαίνει περισσότερα μέτρα διασφάλισης: τεκμηρίωση, αξιολογήσεις κινδύνου, ίσως και προσθήκη λειτουργιών διαφάνειας στα προϊόντα τους. Η επιτυχία όμως θα μετρηθεί στην πράξη — με βάση το πόσο γρήγορα θα εκπαιδευτούν οι ρυθμιστικές αρχές και πόσο καθαροί θα γίνουν οι κανόνες για τους χρήστες.

Ο AI Act δεν υπόσχεται να εξαλείψει όλους τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης· προσφέρει, όμως, ένα νομικό πλαίσιο για να τους επιχειρηθεί έλεγχος. Η εθνική εφαρμογή του στην Ελλάδα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το πόσο ομαλά η τεχνολογία αυτή θα ενσωματωθεί στην καθημερινότητα, χωρίς να θυσιάζει δικαιώματα και ασφάλεια.

Στο τέλος, ο νόμος θα κριθεί στην πράξη: από το αν οι πολίτες θα νιώθουν πιο ασφαλείς και οι επιχειρήσεις πιο βέβαιες για το πλαίσιο λειτουργίας τους. Μέχρι τότε, η συζήτηση στο κοινοβούλιο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθορίσουν πολλά από τα επόμενα βήματα.