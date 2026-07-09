Πράσινο φως στην επένδυση της U RESORT για τη Βασιλίτσα — 40 χρόνια παραχώρηση και σχέδιο 4 εποχών

Η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης στην U RESORT (Ομίλου D GROUP) για τη χρήση και λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, σε συμφωνία διάρκειας 40 ετών, με στόχο τη μετατροπή του χώρου σε τετράχρονο τουριστικό προορισμό και σημαντική τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Επίσημη έγκριση και προοπτικές

Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε την Σύμβαση Παραχώρησης που δίνει στην U RESORT, εταιρεία του Ομίλου D GROUP, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Η παραχώρηση έχει ορίζοντα 40 ετών, γεγονός που σηματοδοτεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση με σαφή επιπτώσεις για την Π.Ε. Γρεβενών.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που συνοδεύουν την ανακοίνωση, το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών και στη μετατροπή της Βασιλίτσας σε «4-season destination», δηλαδή προορισμό που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους — χειμώνα και καλοκαίρι — με υπηρεσίες τουρισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης.

«ιστορικό ορόσημο»

Τι σημαίνει για τα Γρεβενά

Η έγκριση της παραχώρησης φέρνει σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία:

Οικονομική τόνωση : αναμένονται επενδύσεις σε υποδομές που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και υπηρεσίες φιλοξενίας.

: αναμένονται επενδύσεις σε υποδομές που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και υπηρεσίες φιλοξενίας. Απασχόληση : το έργο προβλέπεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο σε μόνιμο όσο και σε εποχικό επίπεδο (η σύμβαση αναφέρεται στην προσέλκυση «τουρισμού υψηλού επιπέδου»).

: το έργο προβλέπεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο σε μόνιμο όσο και σε εποχικό επίπεδο (η σύμβαση αναφέρεται στην προσέλκυση «τουρισμού υψηλού επιπέδου»). Διασύνδεση περιοχών: η αναβάθμιση της Βασιλίτσας μπορεί να ενισχύσει τη ροή επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου και στα Γρεβενά ειδικότερα.

Το σχέδιο της U RESORT περιλαμβάνει, όπως ανακοινώθηκε, σύγχρονες εγκαταστάσεις χιονοδρομίας και συνοδευτικές υποδομές που θα αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών. Οι φορείς που επενδύουν διακηρύσσουν ότι θα σεβαστούν το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, χωρίς όμως να έχουν δοθεί δημόσια τεχνικά σχέδια ή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης μέχρι στιγμής.

Παράμετροι και ανοιχτά ερωτήματα

Παρά το θετικό στίγμα της απόφασης, παραμένουν βασικά ζητήματα προς διευκρίνιση για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής:

Συγκεκριμένος χρονολογικός προγραμματισμός έργων και φάσεων ανάπτυξης.

Στοιχεία για το εύρος και τη φύση των νέων θέσεων εργασίας (αριθμητικά δεδομένα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί).

Πρόγραμμα μέτρων προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου.

Στοιχείο Δεδομένο από την ανακοίνωση Επενδυτής U RESORT (Όμιλος D GROUP) Αντικείμενο Χρήση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας Διάρκεια παραχώρησης 40 χρόνια Στόχος Μετατροπή σε πρότυπο ορεινό θέρετρο τεσσάρων εποχών

Για τους κατοίκους των Γρεβενών η επένδυση αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση: είναι απαραίτητη η διαφάνεια στα σχέδια υλοποίησης, η δημόσια ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα και τα περιβαλλοντικά μέτρα, καθώς και η κατοχύρωση τοπικών θέσεων εργασίας και συνεργασιών με επιχειρήσεις της περιοχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι παραγωγικοί φορείς καλούνται να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη των έργων ώστε τα οφέλη να είναι μετρήσιμα και βιώσιμα.

Η έγκριση από την Βουλή ανοίγει πλέον το στάδιο της μετάβασης από τις προθέσεις στην υλοποίηση. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν τις πρώτες κινήσεις της εταιρείας στο πεδίο του σχεδιασμού και των έργων, καθώς και την ανταπόκριση της τοπικής αγοράς και των δημοσίων αρχών.