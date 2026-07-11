Πρόταση επιδότησης επιτοκίων 50% για να κινητοποιηθούν επιχειρήσεις στην τεχνολογική καινοτομία

Το Βιετνάμ προτείνει στήριξη του μισού επιτοκίου (έως <strong>6%</strong> ετησίως) για μέχρι <strong>5</strong> χρόνια μέσω του Εθνικού Ταμείου Τεχνολογικής Καινοτομίας, με πιλοτικό πρόγραμμα σε <strong>20</strong> επιχειρήσεις, επιχειρώντας να μειώσει το κόστος κεφαλαίου και να επιταχύνει επενδύσεις σε εφαρμογές, μεταφορά καινοτομιών.

Η πρωτοβουλία και ο στόχος

Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Βιετνάμ προτείνει ένα μέτρο για να μειωθεί το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων που επενδύουν σε τεχνολογική εφαρμογή, μεταφορά και καινοτομία. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επιδότηση έως του 50% του επιτοκίου δανείων, με ανώτατο όριο το 6% ετησίως και για διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Το σχέδιο προβλέπει αρχικά πιλοτική εφαρμογή σε 20 επιχειρήσεις πριν εξεταστεί η επέκτασή του.

Πλαίσιο και αιτιολόγηση

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος στο εργαστήριο εφαρμογής του Εθνικού Ταμείου Τεχνολογικής Καινοτομίας (NATIF) στις 10 Ιουλίου, ο υπουργός Βου Χάι Κουάν τόνισε ότι η πολιτική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφίσματος για την ενίσχυση της επιστήμης, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού ως μοχλών ανάπτυξης. Στόχος είναι η μείωση του κόστους κεφαλαίου ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν κίνητρο να επενδύσουν σε τεχνολογικά έργα που βελτιώνουν παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Ποιοι ωφελούνται και πώς θα επιλεχθούν

Δικαιούχοι δεν είναι μόνο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα στην επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και επιχειρήσεις που χρειάζονται νέες τεχνολογίες για να αναβαθμίσουν παραγωγή και λειτουργίες. Η επιλογή για την πιλοτική φάση θα βασιστεί σε κριτήρια όπως η νομική τεκμηρίωση, η σκοπιμότητα των έργων, η οικονομική αποδοτικότητα και η τεχνολογική ικανότητα.

Μείωση κόστους κεφαλαίου μέσω επιδότησης επιτοκίου.

Εστίαση σε εφαρμογή, μεταφορά και καινοτομία τεχνολογίας.

Αρχική δοκιμαστική φάση με 20 επιχειρήσεις.

Πιθανά οφέλη και προκλήσεις

Η δημοσιονομική στήριξη των τόκων μπορεί να διευκολύνει ριψοκίνδυνες αλλά αναγκαίες επενδύσεις, επιταχύνοντας την υιοθέτηση τεχνολογιών και την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης. Ωστόσο, η επιτυχία εξαρτάται από την ποιότητα της επιλογής των έργων, την παρακολούθηση της χρήση των πόρων και την αποφυγή στρεβλώσεων που θα ενισχύσουν επιχειρήσεις με χαμηλή αποδοτικότητα.

Παράμετρος Πρόταση Ποσοστό επιδότησης 50% του επιτοκίου Ανώτατο επιτόκιο 6% ετησίως Διάρκεια Έως 5 έτη Πιλοτικό δείγμα 20 επιχειρήσεις

Συμπέρασμα

Η πρόταση του Βιετνάμ φέρνει στο προσκήνιο μια πρακτική προσέγγιση για την τόνωση της καινοτομίας μέσω χρηματοδοτικού κινήτρου. Αν εφαρμοστεί με αυστηρά κριτήρια και διαφάνεια, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ταχύτερη διάχυση τεχνολογιών στην οικονομία. Η πιλοτική φάση με 20 επιχειρήσεις θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν το μέτρο μπορεί να κλιμακωθεί χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Αναφορά: στοιχεία και ανακοινώσεις κατά το εργαστήριο εφαρμογής του NATIF, 10 Ιουλίου.