Πύργος: Απάτη με «λογιστή» - 73χρονη έχασε 50.000 € μετά από τηλεφώνημα

Μία ακόμη εξαπάτηση σε χωριό του Πύργου, όπου επιτήδειοι έπεισαν ηλικιωμένη να αφήσει χρήματα σε σακούλα έξω από το σπίτι, επικαλούμενοι δήθεν εντοπισμό από «δορυφόρο». Οι αρχές καλούν σε επαγρύπνηση.

Νέα μεγάλη απώλεια για ηλικιωμένη κάτοικο του Πύργου

Σύμφωνα με καταγραφή του περιστατικού, άγνωστοι εξαπάτησαν μια 73χρονη που διαμένει σε χωριό της περιοχής του Πύργου και απέσπασαν το ποσό των 50.000 ευρώ. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, όταν οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα και προσποιήθηκαν τον λογιστή.

Η μέθοδος: τηλεφώνημα με ισχυρισμό περί «εντοπισμού» χρημάτων μέσω δορυφόρου.

Η ενέργεια: θύμα τοποθέτησε την σακούλα με τα χρήματα στην περίφραξη του σπιτιού.

Αποτέλεσμα: οι δράστες πήραν τη σακούλα πριν η 73χρονη αντιληφθεί την απάτη.

Οι απατεώνες, παρουσιάζοντας μια τεχνοφανούς επιχειρηματολογίας εκδοχή, έπεισαν την ηλικιωμένη ότι η κατοχή τόσων χρημάτων ήταν παράνομη και ότι έπρεπε να γίνει «καταμέτρηση» ή άλλη διαδικασία που απαιτούσε προσωρινή εξάλειψη της ορατής παρουσίας των χρημάτων στο σπίτι. Εντύπωση προκαλεί η σύγχρονη «αφήγηση» που χρησιμοποιήθηκε («μέσω δορυφόρου έχουν εντοπίσει πως έχει χρήματα»), η οποία φαίνεται ότι έπεισε το θύμα να ενεργήσει χωρίς να ζητήσει επιβεβαίωση.

«Μας είπαν ότι μέσω δορυφόρου έχουν εντοπίσει πως έχω χρήματα στο σπίτι της», όπως περιγράφεται στα στοιχεία της καταγγελίας.

Το γεγονός ότι το θύμα είχε διατηρήσει στο σπίτι μεγάλο χρηματικό ποσό και ότι ακολούθησε οδηγίες τρίτου οδήγησε στην άμεση απώλεια της περιουσίας. Η υπόθεση έχει όλα τα χαρακτηριστικά των οργανωμένων τηλεφωνικών απάτων που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους: ψυχολογική πίεση, χρήση «επίσημου» λεξιλογίου και οδηγίες για απομάκρυνση των χρημάτων από το σπίτι, με σκοπό τη γρήγορη αφαίρεσή τους.

Τοπικές συνέπειες και προειδοποιήσεις

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες σε επαγρύπνηση και υπενθυμίζει βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας: μη δίνετε ποτέ χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους, μην ακολουθείτε οδηγίες για να τοποθετήσετε χρήματα εκτός σπιτιού και επικοινωνήστε αμέσως με τις αρχές σε περίπτωση υποψίας. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και οι φροντιστές τους πρέπει να ενημερωθούν για τους τρόπους δράσης αυτών των κυκλωμάτων.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία θύματος 73 Πιστωθείς ποσός 50.000 € Μέθοδος Τηλεφώνημα - ψευδής ισχυρισμός περί δορυφόρου

Οι κάτοικοι του Πύργου προτρέπονται να μεταφέρουν την είδηση σε ευάλωτα άτομα του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος και να ενημερώνουν τις αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη τηλεφωνική κλήση. Η υπόθεση θα ερευνηθεί περαιτέρω από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία της Ηλείας.

Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να δέχεται πλήγματα από παρόμοιες μεθόδους, και η εμπειρία αυτού του περιστατικού επισημαίνει την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και προληπτικής δράσης σε επίπεδο γειτονιάς.