Ηλεία 2035: Πώς θα μετατραπεί ο τουρισμός σε βιώσιμη τοπική οικονομία

Η Ηλεία διαθέτει φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους σημαντικούς για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η μακροχρόνια στρατηγική απαιτεί πολυμέτωπη στροφή: στήριξη μικρών επιχειρήσεων, επιμήκυνση της σεζόν και διασύνδεση τουρισμού με γεωργία και πολιτισμό.

Από συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχεδιασμένη ανάπτυξη

Η Ηλεία παραμένει περιοχή με πλούσιες φυσικές και πολιτιστικές πηγές: η Αρχαία Ολυμπία, το λιμάνι του Κατακόλου και η παραλιακή ζώνη από τον Καϊάφα έως τη Στροφυλιά αποτελούν συγκροτήματα ελκυστικών πόλων. Ωστόσο, η μετατροπή αυτών των πόρων σε ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν απαιτεί συστηματικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που θα υπερβαίνει την εστίαση σε μεμονωμένες δραστηριότητες.

Για δεκαετίες η προσέλκυση επισκεπτών στηρίχθηκε κυρίως στην Αρχαία Ολυμπία και στις αφίξεις κρουαζιέρας στο Κατάκολο. Αυτά τα στοιχεία παραμένουν χρήσιμα, αλλά η οικονομική αξία τους για την τοπική κοινωνία είναι περιορισμένη, όταν δεν συνοδεύονται από δίκτυα τοπικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Προτεραιότητες για την Ηλεία

Ενίσχυση μικρομεσαίων καταλυμάτων: οικογενειακά ξενοδοχεία, ξενώνες και μικρές μονάδες που διαχέουν εισόδημα στην τοπική αγορά.

οικογενειακά ξενοδοχεία, ξενώνες και μικρές μονάδες που διαχέουν εισόδημα στην τοπική αγορά. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου: ανάπτυξη προϊόντων εκτός καλοκαιριού για να μειωθεί η εποχικότητα.

ανάπτυξη προϊόντων εκτός καλοκαιριού για να μειωθεί η εποχικότητα. Διασύνδεση τουρισμού με τοπικά προϊόντα και πολιτισμό: αγροτουριστικά πακέτα, τοπικά δίκτυα εστίασης και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Παραδείγματα άλλων νησιωτικών περιοχών δείχνουν ότι τα μικρά καταλύματα δημιουργούν μεγαλύτερη διάχυση εισοδήματος: ο επισκέπτης που διαμένει σε τέτοιο κατάλυμα αξιοποιεί περισσότερο τις τοπικές υπηρεσίες και αγοράζει προϊόντα της περιοχής, ενισχύοντας πολλούς κλάδους και όχι μόνο τον ξενοδοχειακό τομέα.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές δράσεις

Μια αλλαγή κατεύθυνσης για την Ηλεία συνεπάγεται άμεσα οφέλη για τους κατοίκους: περισσότερες θέσεις εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις, αύξηση της ζήτησης για τοπικά προϊόντα και μεγαλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει:

Στόχος Ενδεικτική δράση Διάχυση εισοδήματος Επιδοτήσεις για μικρά καταλύματα και εκπαίδευση επιχειρήσεων Αύξηση εποχικότητας Ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων σε άνοιξη και φθινόπωρο Σύνδεση με αγροτική παραγωγή Προώθηση τοπικών αγορών και αγροτουριστικών πακέτων

Η κρουαζιέρα και οι μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις έχουν ρόλο, αλλά η μέγιστη προστιθέμενη αξία προκύπτει όταν συνδυάζονται με πολιτικές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.

Η Ηλεία μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μόνο εφόσον διαμορφωθεί ένα κοινό όραμα και εφαρμοστεί μια συνεκτική στρατηγική για το 2035 — με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ποιότητα και τη δίκαιη κατανομή των ωφελημάτων στην τοπική κοινωνία.