Πύργος: Βελανιδιά καταπλάκωσε όχημα σε αυλή στο Τραγανό — αποφεύχθηκε τραγωδία

Μια μεγάλη βελανιδιά κατέρρευσε σε αυλή κατοικίας στο Τραγανό Πύργου, καταπλακώνοντας το αυτοκίνητο οικογένειας με μικρά παιδιά. Η επέμβαση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας απέτρεψε τον τραυματισμό, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Κατάρρευση δέντρου σε κατοικημένη αυλή στο Τραγανό

Στην περιοχή Τραγανό του Πύργου, μία μεγάλη βελανιδιά κατέρρευσε ξαφνικά και έπεσε μέσα στην αυλή μιας κατοικίας όπου μένει πολυμελής οικογένεια με μικρά παιδιά. Η πτώση του δέντρου προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητο που βρισκόταν στην αυλή, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς λίγα λεπτά πριν στο ίδιο σημείο ήταν παρόντα μέλη της οικογένειας.

Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, οι οποίες προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας της περιοχής. Παρόντες ήταν επίσης αστυνομικοί για τη διενέργεια καταγραφής του συμβάντος και τη διασφάλιση της περιοχής.

Τοποθεσία: Τραγανό, Πύργος

Τραγανό, Πύργος Ζημιές: Σοβαρές στο αυτοκίνητο της οικογένειας

Σοβαρές στο αυτοκίνητο της οικογένειας Αποτέλεσμα: Κανένας τραυματισμός

Κανένας τραυματισμός Αντίδραση: Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου και Αστυνομία

«Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε τραγωδία», αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο.

Η φθορά στο όχημα είναι εμφανής, ενώ οι αρχικές ενέργειες των πυροσβεστών επικεντρώθηκαν στην ασφαλή κοπή και απομάκρυνση των κορμών και στη διασφάλιση του χώρου ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τα μέλη της οικογένειας και τους περίοικους. Η Αστυνομία προχώρησε σε καταγραφή του συμβάντος και εκτίμηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το δέντρο.

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Το περιστατικό υπενθυμίζει τον κίνδυνο που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα δέντρα σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει σαφής αξιολόγηση της σταθερότητας και της κατάστασής τους. Για τους κατοίκους της περιοχής, οι τοπικές αρχές συνιστούν έλεγχο από ειδικούς για δέντρα που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες, παιδικές χαρές και χώρους στάθμευσης.

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν συμπληρωματικές ενέργειες και για την τελική αξιολόγηση των αιτιών κατάρρευσης. Κάτοικοι που έχουν πληροφορίες ή πρόσθετες μαρτυρίες για το περιστατικό καλούνται να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία της περιοχής.

Το τοπικό συμβάν επισημαίνει την ανάγκη τακτικής συντήρησης πράσινου εντός οικιστικών περιοχών και την προληπτική αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.