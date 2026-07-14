13χρονος από την Ηλεία στη Μονάδα Παίδων μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Ένας έφηβος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με εγκαύματα και κατάγματα, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος στην Ηλεία.

Σοβαρά τραύματα σε ανήλικο μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι

Ένας 13χρονος που τραυματίστηκε ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι μεταφέρθηκε τελικώς στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, μετά από αρχική εκτίμηση σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Ηλείας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το παιδί φέρει εγκαύματα και κατάγματα, που επέβαλαν περαιτέρω παιδιατρική φροντίδα στην Πάτρα.

Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος ανέφερε ότι έπεσε χωρίς εμπλοκή τρίτου. Οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

«Έπεσα μόνος μου ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι»

Η υπόθεση παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό του Καραμανδάνειου, το οποίο προχώρησε στην εισαγωγή και στις απαραίτητες θεραπείες, καθώς τα τραύματα που αναφέρθηκαν απαιτούν εξειδικευμένη παρακολούθηση. Η εισαγωγή στο παιδιατρικό νοσοκομείο κρίθηκε αναγκαία μετά την αρχική εξέταση στην Ηλεία.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων στο οδικό και πεζοδρομιακό δίκτυο των δήμων της Ηλείας. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν, στα πλαίσια της έρευνας, τυχόν συνθήκες που συνέβαλαν στην πτώση (κατάσταση του δρόμου, καιρικές συνθήκες, τεχνικό πρόβλημα του οχήματος κ.ά.).

Για γονείς και κηδεμόνες στην περιοχή, η υπόθεση επισημαίνει τη σημασία των εξής προληπτικών μέτρων:

Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (κράνος, επιγονατίδες, αγκωνίδες).

Επιτήρηση ανηλίκων σε δημόσιους χώρους και αποφυγή κυκλοφορίας σε πολυσύχναστους δρόμους.

Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του πατινιού και αποφυγή χρήσης σε κακοκαιρία ή σε σημεία με νερά.

Η Αστυνομία της Ηλείας συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι γιατροί του Καραμανδανείου παρακολουθούν την πορεία της υγείας του 13χρονου. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του παιδιού ή τα ευρήματα της προανάκρισης θα γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.