Πύργος: Ο ΠΑΣ προχωράει με Ντουρμισάι — προφορική συμφωνία για τον επιθετικό

Ο ΠΑΣ Πύργος κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό Φιορίν Ντουρμισάι. Απομένουν οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να ενισχυθεί σημαντικά η γραμμή κρούσης της ομάδας ενόψει Super League 2.

Σημαντική κίνηση για την επίθεση του ΠΑΣ Πύργος

Ο ΠΑΣ Πύργος έχει επιτύχει προφορική συμφωνία με τον Φιορίν Ντουρμισάι, όπως μετέδωσε το proini.news. Πρόκειται για έναν 29χρονο επιθετικό ο οποίος μετράει αρκετές παρουσίες σε επαγγελματικές κατηγορίες της χώρας και θεωρείται ενίσχυση υψηλού επιπέδου για το ρόστερ της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παίκτης διαθέτει πλούσια εμπειρία σε συλλόγους της Α' Εθνικής και έχει θητεία σε ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η Λάρισα και ο ΟΦΗ. Το ύψος του καταγράφεται στα 1,87 μ., στοιχείο που τον καθιστά αξιόλογο στόχο στην αντίπαλη περιοχή και σε στατικές φάσεις.

Προφορική συμφωνία: ολοκληρωμένη αλλά αναμένονται οι υπογραφές.

Προηγούμενη σεζόν: αγωνίστηκε στον Ηρακλή, με 4 γκολ σε 17 συμμετοχές .

σε . Θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή ενόψει απαιτήσεων της Super League 2.

Η μετακίνησή του στον Πύργο, εφόσον ολοκληρωθεί με τις υπογραφές, θα είναι ακόμη μία προσθήκη με εμπειρία από την κορυφαία κατηγορία, ενισχύοντας τα σχέδια της διοίκησης και του προπονητικού επιτελείου για ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Η ομάδα του Πύργου έχει ήδη πραγματοποιήσει κινήσεις που δείχνουν πως στοχεύει σε ρόστερ με παίκτες που έχουν συνηθίσει το υψηλό επίπεδο.

«Απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή»

Αν τελειώσει επιτυχώς η μεταβίβαση, ο Ντουρμισάι θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες παίκτες με εμπειρία από την Super League 1 και θα συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος της Super League 2. Η παρουσία ενός επιθετικού με τέτοιο βιογραφικό μπορεί να αλλάξει την ισορροπία στην επιθετική λειτουργία και να προσφέρει επιλογές τόσο για βασική ενδεκάδα όσο και για αλλαγές στην διάρκεια του αγώνα.

Παράμετρος Στοιχείο Ηλικία 29 Ύψος 1,87 μ. Προηγούμενη ομάδα (περσινή) Ηρακλής Γκολ / Συμμετοχές (πέρυσι) 4 γκολ / 17 συμμετοχές

Για τον κόσμο του Πύργου, η είδηση αυτή αποτελεί σήμα ότι η ομάδα επιδιώκει να ενισχυθεί με παίκτες που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία. Οι οπαδοί αναμένουν πλέον την επίσημη ανακοίνωση και την επισημοποίηση της μεταγραφής, ενώ η διοίκηση και το επιτελείο θα πρέπει να εργαστούν για την ομαλή ένταξη του παίκτη στο σύστημα της ομάδας.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής θα κρίνει και την εικόνα του ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν, με το βάρος πλέον να πέφτει στην διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών πριν από την υπογραφή των συμβολαίων.