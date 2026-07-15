Τρεις ταυτοποιημένοι για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Ηλεία

Η αστυνομία της Ηλείας ταυτοποίησε τρία μέλη εγκληματικής ομάδας που προσποιούνταν υπαλλήλους (λογιστές/Δ.Ε.Η.), αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους στον Πύργο και σε τοπικές κοινότητες.

Εντοπίστηκαν τα μέλη εγκληματικής ομάδας που στόχευε ηλικιωμένους

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας προχώρησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων που φέρονται ότι συμμετείχαν σε οργανωμένες απάτες με θύματα κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους του νομού. Οι δράστες φέρεται να ενεργούσαν κατά κύριο λόγο στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το εύρημα προέκυψε από τις έρευνες που διενεργήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, συχνά τις μεσημβρινές ώρες, και τα κρατούσαν απασχολημένα ώστε να μην μπορούν να λάβουν βοήθεια από συγγενείς.

Στη συνέχεια, προσποιούμενοι είτε λογιστές είτε υπαλλήλους της Δ.Ε.Η., έπειθαν τους ηλικιωμένους να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε σακούλες και να τα αφήνουν σε εξωτερικά σημεία των οικιών τους. Από τη φερόμενη παράνομη δράση αποσπάστηκαν συνολικά 39.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 23.000 ευρώ.

Κύριες περιοχές δράσης: Πύργος, Λαμπέτι, Κατσικάρι.

Μέθοδος: τηλεφωνική επικοινωνία, προσποίηση υπαλλήλων ή λογιστών.

Ζημία: 39.000€ σε μετρητά και ~23.000€ σε χρυσαφικά.

Η σχηματιζόμενη δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, σύμφωνα με την Αστυνομία. Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον συνεργών και για τον προσδιορισμό του ακριβούς τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος.

Για τους κατοίκους της περιοχής οι αρχές υπενθυμίζουν βασικά μέτρα αυτοπροστασίας: μην δίνουν προσωπικά στοιχεία ή χρήματα σε άτομα που επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, επαληθεύστε μέσω δεύτερης γραμμής επικοινωνίας με συγγενείς, και καλείτε αμέσως την Αστυνομία σε περίπτωση υπόνοιας απάτης.

Στοιχείο Αξία / Περιοχή Αριθμός ταυτοποιηθέντων 3 Αποσπασθείσα χρηματική αξία 39.000€ Αξία κοσμημάτων ~23.000€ Κύριες τοποθεσίες Πύργος, Λαμπέτι, Κατσικάρι

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη εγρήγορσης ειδικά για τους κατοίκους τρίτης ηλικίας στην Ηλεία και την καλή συνεργασία πολιτών-αστυνομίας για την πρόληψη και την καταστολή τέτοιων συμπεριφορών.

Αναμένονται νεότερα μετά την κατάθεση της δικογραφίας στον εισαγγελέα.