Εξαρθρώθηκε ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Πύργο, Λαμπέτι και Κατσικάρι

Δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Πύργου για έξι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με λεία πάνω από 39.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ.

Εισαγγελική δικογραφία για συστηματικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Πύργου συνέταξε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Η έρευνα αφορά απάτες που διαπράχθηκαν στο διάστημα από τις 8 έως τις 23 Ιουνίου 2026 και είχε ως αποκλειστικό στόχο ηλικιωμένα πρόσωπα σε περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αστυνομική προανάκριση, οι δράστες δρούσαν οργανωμένα και με σταθερή μεθοδολογία. Επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, και τα κράτησαν απασχολημένα ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενικά τους πρόσωπα. Προσποιούνταν είτε λογιστές είτε υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. κι έτσι έπειθαν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή.

Τα αντικείμενα και τα μετρητά τοποθετούνταν από τα θύματα σε νάιλον σακούλες και αφήνονταν σε εξωτερικά, προσβάσιμα σημεία. Τα μέλη της ομάδας παραλάμβαναν στη συνέχεια τις σακούλες. Η αστυνομία αξιοποίησε πληροφορίες και ανάλυση βιντεοσκοπικού υλικού για να εξιχνιάσει συνολικά έξι περιπτώσεις απάτης που έλαβαν χώρα στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι.

Αριθμός περιπτώσεων: 6

Συνολική λεία σε μετρητά: 39.000 ευρώ

Κοσμήματα/χρυσαφικά: αξίας περίπου 23.000 ευρώ

Για τις μετακινήσεις τους οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν επιβατικό όχημα που ανήκε σε δύο από τα ταυτοποιημένα μέλη της ομάδας. Επιπλέον, οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν φαίνεται ότι ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost persons), τα οποία δυσκόλευαν τον εντοπισμό τους και την αναίρεση επικοινωνιών με τρίτα πρόσωπα.

Περιοχή Περιπτώσεις Πύργος Πολλαπλές Λαμπέτι 1 ή περισσότερες Κατσικάρι 1 ή περισσότερες

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε ηλικιωμένους και συγγενείς τους, προκειμένου να αποφεύγονται ανάλογες απώλειες. Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να:

μην εμπιστεύονται αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές απαιτήσεις για παράδοση χρημάτων ή αντικειμένων, ακόμα και αν ο συνομιλητής παρουσιαστεί ως υπάλληλος υπηρεσίας.

ελέγχουν την ταυτότητα του καλούντος ζητώντας στοιχεία και διασταύρωση μέσω γνωστών τηλεφώνων ή συγγενών.

μην αφήνουν χρήματα/τιμαλφή σε εξωτερικούς χώρους και να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση ύποπτης κίνησης.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένη ενημέρωση των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι. Η τοπική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα και καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες να τις κοινοποιήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.