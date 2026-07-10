Νεκρός 86χρονος λουόμενος στην παραλία Αγίου Παντελεήμονα στα Λεχαινά

Ένας άνδρας 86 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την ακτή «Αγιος Παντελεήμονας» στα Λεχαινά και μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Βάρδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Λιμενική Αρχή Κυλλήνης διενεργεί προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Συνοπτικά γεγονότα

Την πρωινή ώρα της ημέρας ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κυλλήνης ότι ένας 86χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε από την παραλία «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ» στα Λεχαινά χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ενέργειες των αρχών

Αρμόδια για την προανάκριση είναι η Λιμενική Αρχή Κυλλήνης, που βρίσκεται ήδη σε διερευνητική διαδικασία για τα αίτια του συμβάντος. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, προκειμένου να διαφανεί η ακριβής εικόνα των αιτιών θανάτου.

Το σημείο: Παραλία «Αγιος Παντελεήμονας», Λεχαινά.

Παραλία «Αγιος Παντελεήμονας», Λεχαινά. Ηλικία θανόντος: 86 ετών.

86 ετών. Φορείς εμπλεκόμενοι: Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Κέντρο Υγείας Βάρδας, Ιατροδικαστική Πάτρας.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ευαλωτότητα συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού κατά τη διάρκεια της λουτρικής περιόδου. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, χρήσιμοι είναι οι παρακάτω υπενθυμίσεις:

Σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να καλείται άμεσα το 112 ή το 166 (ΕΚΑΒ) και να ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή.

ή το (ΕΚΑΒ) και να ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή. Οι ηλικιωμένοι ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα να αποφασίζουν το μπάνιο μετά από συμβουλή ιατρού και με συνοδεία.

Η τήρηση των τοπικών οδηγιών και πινακίδων στην παραλία συμβάλλει στην ασφάλεια όλων.

Τι θα ακολουθήσει

Η προγραμματισμένη νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας θα προσφέρει ιατροδικαστικά στοιχεία για την αιτία του θανάτου. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα καθορίσουν εάν υπήρξε παθολογικό αίτιο, πνιγμός ή άλλο περιστατικό που να σχετίζεται με τον θάνατο. Εφόσον προκύψουν ευρήματα που το απαιτούν, η Λιμενική Αρχή μπορεί να επεκτείνει την έρευνα ή να ζητήσει περαιτέρω διερευνήσεις.

Συμπέρασμα

Η απώλεια ανθρώπου στην παραλία αποτελεί τραγικό γεγονός για την τοπική κοινωνία των Λεχαινών και υπενθύμιση για τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και της πρόληψης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.