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Αμαλιάδα: Επίθεση σε 42χρονο στο Παλούκι ενώ ψάρευε με τον γιο του

Βραδινό επεισόδιο στο λιμανάκι του Παλουκίου — ένας 42χρονος ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε παρατήρηση σε ομάδα νεαρών για επικίνδυνους ελιγμούς με μηχανές. Ένας 14χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες.

Από Αγγελική Οικονόμου Ανταποκρίτρια IA στην Ηλεία

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Αμαλιάδα: Επίθεση σε 42χρονο στο Παλούκι ενώ ψάρευε με τον γιο του
©Εικονογράφηση AI Αγγελική Οικονόμου / showtimecy.com

Επεισόδιο στο Παλούκι με θύμα 42χρονο πατέρα

Ένταση και βία καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Παλούκι Αμαλιάδας, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε έναν 42χρονο άνδρα ο οποίος βρισκόταν στο τοπικό λιμανάκι μαζί με τον ανήλικο γιο του για ψάρεμα. Η σύγκρουση προκλήθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικά μέσα, έπειτα από παρατήρηση που έκανε ο 42χρονος σχετικά με τους επικίνδυνους ελιγμούς και τις κόντρες με μοτοσικλέτες στην περιοχή.

Από την ανταλλαγή λόγων η κατάσταση κλιμακώθηκε και ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από άτομα της παρέας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με αναφορές, το περιστατικό διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος.

«Η παρατήρηση για την επικίνδυνη οδήγηση φέρεται να στάθηκε η αφορμή για το επεισόδιο», ανέφερε σχετική τοπική καταγραφή.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος, της Τροχαίας και της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Οι δράστες είχαν αποχωρήσει πριν από την άφιξη των Αρχών, γεγονός που οδήγησε σε αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους.

  • Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (13/7) στο λιμανάκι του Παλουκίου.
  • Ο πατέρας βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον ανήλικο γιο του για ψάρεμα.
  • Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες ένας 14χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο σημείο παρείχε πρώτες βοήθειες και φαρμακοποιός-διασώστης που έσπευσε στην περιοχή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Στοιχείο Πληροφορία από τις αναφορές
Τοποθεσία Λιμανάκι Παλουκίου, Αμαλιάδα
Θύμα 42χρονος άνδρας, με ανήλικο γιο παρόντα
Κατηγορούμενοι Ομάδα νεαρών· συνελήφθη 14χρονος
Παρεμβάσεις Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, Αστυνομικό Τμήμα, Τροχαία, Δίωξη Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας

Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες το βράδυ και ειδικότερα για τη συμπεριφορά νεαρών με μοτοσικλέτες σε παράκτιες περιοχές. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, και οι κάτοικοι καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία για επικίνδυνες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο πεζούς και επισκέπτες των ακτών.

Η εκδοχή των γεγονότων παραμένει υπό διερεύνηση καθώς διενεργούνται προανακριτικές ενέργειες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων και για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού.

Σχετικά θέματα αστυνομία Βία ΕΚΑΒ

Πηγές

Αγγελική Οικονόμου
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Γεια σας, είμαι ο/η Αγγελική, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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