Έντονοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές — Ηλεία μεταξύ των νομών με υψηλή παραβατικότητα

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ εντείνουν τις καθημερινές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και παραλίες. Η Ηλεία καταγράφεται μεταξύ των περιοχών με αυξημένα ευρήματα φοροδιαφυγής, ενώ αξιοποιούνται drones και ψηφιακά μέσα για άμεσες διασταυρώσεις.

Εντατικοί έλεγχοι στην τουριστική λειτουργία και επιπτώσεις για την τοπική οικονομία

Σε ευρεία εξόρμηση ελεγκτών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με επίκεντρο περιοχές που παρουσιάζουν έντονη τουριστική δραστηριότητα. Μεταξύ των νομών που καταγράφουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας βρίσκεται και η Ηλεία, σύμφωνα με την καταγραφή που περιλαμβάνει επίσης νομούς της Πελοποννήσου και νησιωτικούς προορισμούς.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινούς ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, beach bars, καταστήματα τουρισμού, καθώς και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις και την αξιοποίηση του αιγιαλού. Οι έλεγχοι γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με ενίσχυση στις βραδινές ώρες όταν η εμπορική κίνηση κορυφώνεται.

Η χρήση τεχνολογικών μέσων χαρακτηρίζει το νέο κύμα επιτήρησης: drones επιχειρούν εναέρια εποπτεία ακτών και τουριστικών ζωνών για την ανίχνευση αυθαίρετων κατασκευών και παράνομων επεκτάσεων, ενώ φορητές ψηφιακές συσκευές επιτρέπουν στους ελεγκτές τις άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων, από τη λειτουργία ταμειακών μηχανών μέχρι τη διαβίβαση συναλλαγών και τη χρήση POS.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Ηλείας οι εντατικοί έλεγχοι σημαίνουν άμεσο αντίκτυπο στις καθημερινές λειτουργίες: επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς νόμιμη κάλυψη αντιμετωπίζουν πρόστιμα και διορθωτικά μέτρα, ενώ οι συνεπείς επιχειρηματίες ενδεχομένως θα δουν μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στόχοι ελέγχων: εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών, βραχυχρόνιες μισθώσεις, αξιοποίηση αιγιαλού.

εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών, βραχυχρόνιες μισθώσεις, αξιοποίηση αιγιαλού. Ωράριο ελέγχων: όλο το 24ωρο, με έμφαση στις βραδινές ώρες.

όλο το 24ωρο, με έμφαση στις βραδινές ώρες. Τεχνολογία: drones για εναέρια εποπτεία και φορητές ψηφιακές συσκευές για διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Σε τοπικό επίπεδο, οι Δήμοι και οι επιχειρηματικοί φορείς καλούνται να ενημερώσουν μέλη και επιχειρήσεις για τις απαιτήσεις λειτουργίας, όπως και να εντείνουν την επιτήρηση και αυτοπαρακολούθηση. Για τους εργαζόμενους η αυξημένη προσοχή των ελεγκτικών αρχών σχετίζεται με την επαλήθευση της δηλωμένης απασχόλησης και των ωραρίων, γεγονός που μπορεί να αναδείξει κενά στην αγορά εργασίας του θερινού κύκλου.

Κατηγορία Περιπτώσεις που ελέγχονται Τουριστικές επιχειρήσεις Ξενοδοχεία, beach bars, τουριστικά καταστήματα Υπηρεσίες μετακίνησης Ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών Διαχείριση αιγιαλού Ομπρελοκαθίσματα, αυθαίρετες κατασκευές

Αν και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αναφέρουν ευρύτερες περιφέρειες, η θέση της Ηλείας στη λίστα επιβάλλει εγρήγορση σε τοπικό επίπεδο: οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ενεργοί και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν σε τάξη τα φορολογικά τους βιβλία, τις αποδείξεις και τα εργατικά τους αρχεία.

Για την κοινότητα του νομού, η παρουσία ενισχυμένων ελέγχων μπορεί μακροπρόθεσμα να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά βραχυπρόθεσμα απαιτείται ενημέρωση και συμμόρφωση ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις που πλήττουν εργοδότες και εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.