Κινητικότητα στον ΠΑΣ Πύργος: διευκρίνιση για την παραμονή του Δημήτρη Τσίγκρηλα

Η διοίκηση του ΠΑΣ Πύργος διαψεύδει ότι ο επιθετικός έχει αποχωρήσει από την ομάδα, αποδίδοντας την παρανόηση σε λάθος με τις λίστες για ιατρικές εξετάσεις. Ο παίκτης επανέφερε την ανάρτησή του.

Διευκρίνιση της διοίκησης για την υπόθεση Τσίγκρηλα

Η διοίκηση του ΠΑΣ Πύργος εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με σκοπό να αποσαφηνίσει την κατάσταση γύρω από την ανακοίνωση αποχώρησης του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Τσίγκρηλα. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η εκδοχή ότι ο παίκτης έχει τεθεί εκτός ομάδας προέκυψε από κακή συνεννόηση και όχι από απόφαση του συλλόγου.

Στην ανακοίνωση που παραχώρησε στέλεχος της διοίκησης, ο Σάκης Θεοδωρακόπουλος, μέλος της διοικούσας επιτροπής της ΠΑΕ και πρόεδρος του ερασιτέχνη ΠΑΣ Πύργος, επισημαίνεται ότι ο παίκτης έχει κανονικά ενταχθεί στη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα ξεκινήσουν την προετοιμασία της ομάδας.

«Ο ΠΑΣ Πύργος έχει συμφωνήσει με τον Δημήτρη, τον έχει συμπεριλάβει στη λίστα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα ξεκινήσουν την προετοιμασία»

Η παρεξήγηση φαίνεται ότι σχετίζεται με την απουσία του ονόματος του Τσίγκρηλα από τη λίστα εκείνων που θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις. Καθώς το όνομα δεν εμφανίστηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη καταχώριση, ο παίκτης θεώρησε ότι δεν περιλαμβάνεται στα πλάνα του προπονητή και ανακοίνωσε ότι αποχωρεί. Η διοίκηση διευκρινίζει ρητά ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση , ο Τσίγκρηλας παραμένει στο ρόστερ και προορίζεται για την προετοιμασία.

, ο Τσίγκρηλας παραμένει στο ρόστερ και προορίζεται για την προετοιμασία. Η παρανόηση οφείλεται σε λάθος καταγραφή των ονομάτων για τις ιατρικές εξετάσεις.

οφείλεται σε λάθος καταγραφή των ονομάτων για τις ιατρικές εξετάσεις. Ο ίδιος ο παίκτης αφαίρεσε την ανάρτηση με την οποία αποχαιρετούσε την ομάδα και τον κόσμο.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για την τοπική κοινωνία του Πύργου, όπου ο ΠΑΣ έχει υποστηρικτικό κοινό, η υπόθεση προκάλεσε άσκοπη ανησυχία. Τέτοιου είδους παρανοήσεις μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα εντός του συλλόγου αλλά και την εμπιστοσύνη των φιλάθλων. Η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να διευθετήσει τα διαδικαστικά ζητήματα ώστε να αποφευχθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον.

Συνεπώς, οι φίλαθλοι που παρακολουθούν τις μεταγραφικές και αγωνιστικές κινήσεις του ΠΑΣ Πύργος έχουν πλέον επίσημη διαβεβαίωση ότι ο Δημήτρης Τσίγκρηλας θα βρίσκεται στην αποστολή για την έναρξη της προετοιμασίας, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό επιτελείο.

Θέμα Κατάσταση Συμφωνία με παίκτη Ενεργή Εμφάνιση σε λίστα ιατρικών εξετάσεων Λανθασμένη/απουσιάζουσα

Η υπόθεση έληξε προσωρινά με την απόσυρση της προσωπικής ανάρτησης του παικτή, αλλά παραμένει δείγμα της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό μεταξύ τεχνικής ηγεσίας, ιατρικής ομάδας και διοίκησης. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πώς θα οργανωθεί η προετοιμασία χωρίς αντιθέσεις και παρεξηγήσεις.