Επίθεση στον Πύργο: 65χρονος στο νοσοκομείο μετά από κλωτσιά στην πλατεία

Ένας 65χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πύργου μετά από επίθεση που δέχθηκε την Τρίτη το βράδυ στην κεντική πλατεία. Η Αστυνομία ερευνά το περιστατικό και αναζητά δύο νεαρά άτομα που φέρονται να τράπηκαν σε φυγή.

Επεισόδιο στην κεντρική πλατεία του Πύργου

Ένα επεισόδιο με σωματική βία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κεντρική πλατεία του Πύργου, στον λόφο του Επαρχείου, με αποτέλεσμα ένας 65χρονος να μεταφερθεί για εξετάσεις στο Νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ilialive.gr —που αναπαρήχθη από την Καθημερινή— ο άνδρας βρισκόταν στην πλατεία μαζί με φίλο του και τον σκύλο του φίλου, ο οποίος φαινόταν επιθετικός προς τους περίοικους.

Κατά την περιγραφή των γεγονότων, ομάδα νεαρών σχολίασε την κατάσταση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει λογομαχία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όταν το φραστικό επεισόδιο φαινόταν να εξομαλύνεται, ένα από τα νεαρά άτομα φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά από πίσω στον 65χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι με κλωτσιά. Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, ενώ κλήθηκε η Αστυνομία για αναζήτηση και προανάκριση.

Τοποθεσία: Κεντρική πλατεία Πύργου, λόφος Επαρχείου

Κεντρική πλατεία Πύργου, λόφος Επαρχείου Θύμα: 65χρονος άνδρας, μετέβη στο Νοσοκομείο Πύργου για εξετάσεις

65χρονος άνδρας, μετέβη στο Νοσοκομείο Πύργου για εξετάσεις Δράστες: δύο νεαρά άτομα, τράπηκαν σε φυγή

Αν και η ενημέρωση δεν αναφέρει πλέον λεπτομέρειες για το βαθμό των τραυματισμών, η μεταφορά στο Νοσοκομείο υπογραμμίζει την ανάγκη για σοβαρή διερεύνηση. Η Αστυνομία έχει κληθεί να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους και να συλλέξει μαρτυρίες από παρευρισκόμενους και πιθανές κάμερες της περιοχής.

Τοπικές επιπτώσεις

Το περιστατικό εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια στον δημόσιο χώρο της πόλης, ειδικά σε ώρες όπου στην πλατεία υπάρχει συνήθως συγκέντρωση κατοίκων και επισκεπτών. Η παρουσία κατοικίδιων σε δημόσιους χώρους και ο χειρισμός πιθανώς επιθετικών ζώων μπορούν να προκαλέσουν εντάσεις που απαιτούν προσοχή τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από τις Αρχές.

Κάποιες πρακτικές συνέπειες για τους κατοίκους της περιοχής περιλαμβάνουν:

Αυξημένη επαγρύπνηση σε κεντρικά σημεία κατά τις βραδινές ώρες.

Ζήτηση για ενισχυμένη αστυνόμευση ή επιτήρηση σε πλατείες και πάρκα.

Καλύτερη ενημέρωση των ιδιοκτητών κατοικιδίων για μέτρα ασφάλειας σε δημόσιους χώρους.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Τρίτη (βράδυ) Χώρος Κεντρική πλατεία Πύργου Πηγή ilialive.gr / Καθημερινή

Οι αρχές καλούνται να αξιοποιήσουν μαρτυρίες και οπτικό υλικό για να εξακριβώσουν την ταυτότητα των δραστών και τις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση. Για την τοπική κοινότητα, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης έντονων συμπεριφορών και την αξία της αποτελεσματικής παρέμβασης σε περιστατικά που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Παραμένουμε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες για όποια νεότερη εξέλιξη σχετικά με την πορεία της προανάκρισης και την κατάσταση του τραυματία.