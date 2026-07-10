Στρατηγική και ροή πόρων: νέα ώθηση στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» από τα Ίσθμια

Στα Ίσθμια Κορινθίας συγκροτήθηκε η 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», με έμφαση στην ταχύτερη εκτέλεση έργων, τη διαχείριση υδάτων, την κοινωνική στέγαση και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου για την τοπική ανάπτυξη.

Συνάντηση στα Ίσθμια με στόχο την επιτάχυνση των έργων στην Πελοπόννησο

Στα Ίσθμια Κορινθίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι και στελέχη που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων.

Κατά την εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης περιέγραψε την πορεία του προγράμματος ως σταθερή με σημαντική ενεργοποίηση, αλλά επισήμανε την ανάγκη για μεγαλύτερη ταχύτητα ώστε να προχωρήσουν περισσότερα έργα και να αξιοποιηθεί το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο για την Πελοπόννησο. Να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, να στηρίξουμε τους Δήμους και όλους τους δικαιούχους και να μετατρέψουμε τις χρηματοδοτήσεις σε έργα με πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για κάθε περιοχή».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ορισμένους άξονες που θα καθορίσουν την επόμενη φάση της παρέμβασης στην περιφέρεια, τόσο όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας.

Βιώσιμη διαχείριση των υδάτων : προτεραιότητα για περιοχές με αγροτικές και αστικές ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης.

: προτεραιότητα για περιοχές με αγροτικές και αστικές ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. Κοινωνική στέγαση : μέτρα στήριξης ευάλωτων ομάδων και βελτίωση στεγαστικών υποδομών.

: μέτρα στήριξης ευάλωτων ομάδων και βελτίωση στεγαστικών υποδομών. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα : δράσεις για την ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων και νεοφυών πρωτοβουλιών.

: δράσεις για την ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων και νεοφυών πρωτοβουλιών. Ψηφιακός μετασχηματισμός : βελτίωση ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών για δημόσιες δομές και επιχειρήσεις.

: βελτίωση ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών για δημόσιες δομές και επιχειρήσεις. Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής: έργα προσαρμογής και μετριασμού κινδύνων.

Τι σημαίνει αυτό για την Κορινθία

Για τους δήμους της Κορινθίας, τα σημεία εστίασης που συζητήθηκαν στην Επιτροπή έχουν άμεσο ενδιαφέρον. Η διαχείριση υδάτων αφορά τόσο την παροχή ασφαλούς ύδατος σε οικισμούς όσο και τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών της περιοχής. Η κοινωνική στέγαση μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη στήριξη νοικοκυριών με στεγαστικά προβλήματα, ενώ οι παρεμβάσεις στον τομέα της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού έχουν προφανές όφελος για μικρές επιχειρήσεις και υπηρεσίες που επιδιώκουν αναβάθμιση.

Η Περιφέρεια τόνισε τη σημασία των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΣΟΧΑ), μέσα από τις οποίες προβλέπεται ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων στη διαμόρφωση και υλοποίηση έργων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται σε τοπικές ανάγκες.

Άξονας Αναμενόμενο αποτέλεσμα Υδατικοί πόροι Βελτίωση ύδρευσης/άρδευσης Κοινωνική στέγαση Στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών Καινοτομία Ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων Ψηφιακός μετασχηματισμός Αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών

Η διαχείριση των πόρων και η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι κεντρικά ζητήματα, καθώς κάθε καθυστέρηση μπορεί να περιορίσει την απορροφητικότητα και να αναβάλλει αναγκαίες παρεμβάσεις στην τοπική υποδομή και κοινωνική πολιτική.

Οι εργασίες της Επιτροπής έγιναν με στόχο να διασφαλιστεί ότι κανένας διαθέσιμος ευρωπαϊκός πόρος δεν θα χαθεί και πως οι χρηματοδοτήσεις θα γίνουν πράξη σε έργα με απτό και μετρήσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες της Πελοποννήσου.

Για τους κατοίκους της Κορινθίας, η επόμενη φάση θα καθοριστεί από την ταχύτητα υλοποίησης και την ικανότητα των δήμων να προετοιμάσουν ώριμες προτάσεις που θα απορροφήσουν τους πόρους. Η τοπική παρακολούθηση των έργων και η διαφάνεια στην υλοποίηση θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.