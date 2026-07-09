Συλλήψεις στην Κόρινθο: ανήλικοι και 18χρονος κατηγορούνται για οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών

Τέσσερις συλληφθέντες —τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος— εμπλέκονται σε υπόθεση οργανωμένης διακίνησης στην Κόρινθο. Κατασχέθηκαν πάνω από μισό κιλό κάνναβης, κοκαΐνη και χρηματικό ποσό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και γονείς για παραμέληση εποπτείας.

Επιχείρηση της αστυνομίας στην Κόρινθο

Στην Κόρινθο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα ως μέλη ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, εκ των οποίων τρεις είναι ανήλικοι και ένας είναι 18 ετών. Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου και την τοπική ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την προανάκριση, το κύκλωμα φαίνεται να είχε δομηθεί με ηγετικό μέλος τον 18χρονο, που προμηθεύτηκε ουσίες και τις παρέδωσε για φύλαξη σε ανήλικο μέλος της ομάδας. Ο ανήλικος αυτός, υπό τις οδηγίες του 18χρονου, είχε την εποπτεία και των δύο άλλων ανηλίκων με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

Κατασχεθέντα και τεκμήρια

Είδος Ποσότητα / Στοιχεία Κάνναβη 511 γραμμάρια Κοκαΐνη 27 γραμμάρια Ζυγαριές 2 Χρηματικό ποσό 505 ευρώ (ως προερχόμενο από διακίνηση) Κινητά τηλέφωνα 2 (βρέθηκαν σε ανηλίκους και κατασχέθηκαν)

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν τρεις γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους, και σε βάρος όλων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η εξέλιξη της υπόθεσης προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αφορά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και θέτει ζητήματα πρόληψης και εποπτείας. Για τους κατοίκους της Κορίνθου και τις οικογένειες επισημαίνονται πρακτικά σημεία:

Η ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης για τους κινδύνους των ναρκωτικών σε σχολεία και γειτονιές.

Η σημασία συνεργασίας γονέων, εκπαιδευτικών και Αρχών για έγκαιρη ανίχνευση προβληματικών συμπεριφορών.

Η αξία της άμεσης καταγγελίας και της συνεργασίας με την Αστυνομία για την εξάρθρωση ομάδων διακίνησης.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κορίνθου. Οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη αναμένεται να διευκρινίσει τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκομένου και τα επόμενα βήματα της δικαστικής διερεύνησης.

Για τους πολίτες: σε περιπτώσεις υποψίας διακίνησης ή χρήσης ναρκωτικών ενθαρρύνεται η άμεση ενημέρωση των τοπικών αρχών ή του αρμόδιου τμήματος της Αστυνομίας.