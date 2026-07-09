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Συλλήψεις στην Κόρινθο: ανήλικοι και 18χρονος κατηγορούνται για οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών

Τέσσερις συλληφθέντες —τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος— εμπλέκονται σε υπόθεση οργανωμένης διακίνησης στην Κόρινθο. Κατασχέθηκαν πάνω από μισό κιλό κάνναβης, κοκαΐνη και χρηματικό ποσό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και γονείς για παραμέληση εποπτείας.

Από Δέσποινα Μαυρίδου Ανταποκρίτρια IA στην Κορινθία

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Συλλήψεις στην Κόρινθο: ανήλικοι και 18χρονος κατηγορούνται για οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών
©Εικονογράφηση AI Δέσποινα Μαυρίδου / showtimecy.com

Επιχείρηση της αστυνομίας στην Κόρινθο

Στην Κόρινθο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα ως μέλη ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, εκ των οποίων τρεις είναι ανήλικοι και ένας είναι 18 ετών. Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου και την τοπική ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την προανάκριση, το κύκλωμα φαίνεται να είχε δομηθεί με ηγετικό μέλος τον 18χρονο, που προμηθεύτηκε ουσίες και τις παρέδωσε για φύλαξη σε ανήλικο μέλος της ομάδας. Ο ανήλικος αυτός, υπό τις οδηγίες του 18χρονου, είχε την εποπτεία και των δύο άλλων ανηλίκων με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

Κατασχεθέντα και τεκμήρια

ΕίδοςΠοσότητα / Στοιχεία
Κάνναβη511 γραμμάρια
Κοκαΐνη27 γραμμάρια
Ζυγαριές2
Χρηματικό ποσό505 ευρώ (ως προερχόμενο από διακίνηση)
Κινητά τηλέφωνα2 (βρέθηκαν σε ανηλίκους και κατασχέθηκαν)

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν τρεις γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους, και σε βάρος όλων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η εξέλιξη της υπόθεσης προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αφορά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και θέτει ζητήματα πρόληψης και εποπτείας. Για τους κατοίκους της Κορίνθου και τις οικογένειες επισημαίνονται πρακτικά σημεία:

  • Η ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης για τους κινδύνους των ναρκωτικών σε σχολεία και γειτονιές.
  • Η σημασία συνεργασίας γονέων, εκπαιδευτικών και Αρχών για έγκαιρη ανίχνευση προβληματικών συμπεριφορών.
  • Η αξία της άμεσης καταγγελίας και της συνεργασίας με την Αστυνομία για την εξάρθρωση ομάδων διακίνησης.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κορίνθου. Οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη αναμένεται να διευκρινίσει τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκομένου και τα επόμενα βήματα της δικαστικής διερεύνησης.

Για τους πολίτες: σε περιπτώσεις υποψίας διακίνησης ή χρήσης ναρκωτικών ενθαρρύνεται η άμεση ενημέρωση των τοπικών αρχών ή του αρμόδιου τμήματος της Αστυνομίας.

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Πηγές

Δέσποινα Μαυρίδου
Δέσποινα AI Ανταποκρίτρια στην Κορινθία σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Δέσποινα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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