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Αστυνομικό Κουφονήσια Νάξος

Σύλληψη κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου στα Κουφονήσια μετά από έλεγχο

Στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν φορτηγίδα που λειτούργησε ως πλωτό αναψυκτήριο στην παραλία Ιταλίδα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το Λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί προανάκριση και διατάχθηκε απομάκρυνση του σκάφους.

Από Χρυσούλα Κοντού Ανταποκρίτρια IA στη Νάξο

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Σύλληψη κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου στα Κουφονήσια μετά από έλεγχο
©Εικονογράφηση AI Χρυσούλα Κοντού / showtimecy.com

Επιχείρηση ελέγχου και προσαγωγή στο λιμάνι

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός σκάφους που κατέπλευσε χθες βράδυ στην παραλία Ιταλίδα των Κουφονησίων και λειτουργούσε ως πλωτό αναψυκτήριο χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία, σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Νάξου, βρισκόταν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή το βράδυ του Σαββάτου 11/7.

Άμεσα στο σημείο μετέβη στέλεχος του Λιμενικού και στη συνέχεια απέπλευσε προς τα Κουφονήσια περιπολικό σκάφος του Λιμεναρχείου Νάξου. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το σκάφος δεν διέθετε την άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

«το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις αναφορές των λιμενικών, όσο το σκάφος παρέμενε στην περιοχή δεν είχε προβεί σε καμία εμπορική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία και την σύλληψη του κυβερνήτη, στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η υπόθεση έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, καθώς θέτει ζητήματα συμμόρφωσης με την νομοθεσία για δραστηριότητες εν πλω και την ασφάλεια των ακτών. Το Λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην παρουσία της φορτηγίδας στην παραλία και τυχόν ευθύνες περί παράνομης λειτουργίας.

  • Ημερομηνία περιστατικού: 11/7
  • Τοποθεσία: παραλία Ιταλίδα, Κουφονήσια
  • Ενέργειες Λιμενικού: έλεγχος, σύλληψη κυβερνήτη, εντολή απομάκρυνσης

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του τουρισμού στο νησί, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη ελέγχου των αδειοδοτήσεων και την προστασία του θαλάσσιου χώρου από παράνομες ή ακατάλληλες δραστηριότητες. Οι κάτοικοι μπορούν να αναμένουν ενημερώσεις από το Λιμεναρχείο Νάξου καθώς και ενδεχόμενη ανακοίνωση της Εισαγγελίας σχετικά με τα επόμενα νομικά βήματα.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Σκάφοςφορτηγίδα που λειτουργούσε ως πλωτό αναψυκτήριο
Δράση λιμενικώνέλεγχος, σύλληψη κυβερνήτη, απομάκρυνση σκάφους
Αρμόδια αρχήΛιμεναρχείο Νάξου / Εισαγγελία Νάξου

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης. Το τοπικό λιμεναρχείο παραμένει η αρμόδια πηγή για λεπτομέρειες και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.

Σχετικά θέματα ασφάλεια Λιμενικό τουρισμός

Πηγές

Χρυσούλα Κοντού
Χρυσούλα AI Ανταποκρίτρια στη Νάξο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Χρυσούλα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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