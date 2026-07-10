Συναγερμός για την ακρίδα: συντονιστική σύσκεψη στη Γρεβενά με έμφαση στη Δεσκάτη

Στο διοικητικό κέντρο της Π.Ε. Γρεβενών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης της ακρίδας, με συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Δεσκάτης και γεωτεχνικών που ενημέρωσαν για την έκταση και τα επόμενα βήματα προστασίας της αγροτικής παραγωγής.

Στενός συντονισμός υπηρεσιών για την προστασία των καλλιεργειών

Σήμερα, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, συγκροτήθηκε σύσκεψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακρίδας, με στόχο την άμεση προστασία της τοπικής αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στη Δεσκάτη. Στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της Π.Ε. Γρεβενών, ο βουλευτής του νομού και μέλη των υπηρεσιών γεωργικής υποστήριξης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά την ενημέρωση επισημάνθηκε η ανάγκη για γρήγορη ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με την έκταση και την πορεία του φαινομένου, καθώς και για την εφαρμογή των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του προγράμματος καταπολέμησης. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν διαθέσιμα δεδομένα πεδίου και επεξεργάστηκαν προτεραιότητες για την άμεση εφαρμογή μέτρων.

Συντονισμός υπηρεσιών: συστηματική ενημέρωση ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα, τους δήμους και τους αγροτικούς φορείς.

συστηματική ενημέρωση ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα, τους δήμους και τους αγροτικούς φορείς. Ανταλλαγή δεδομένων: καταγραφή της έκτασης του φαινομένου και αξιολόγηση κινδύνου για τις καλλιέργειες.

καταγραφή της έκτασης του φαινομένου και αξιολόγηση κινδύνου για τις καλλιέργειες. Εφαρμογή μέτρων: προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που κρίνει απαραίτητες το πρόγραμμα καταπολέμησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Γρεβενών υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για το νομό και δεσμεύτηκαν οι παριστάμενοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη των παραγωγών και την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρουσία Ρόλος Ιωάννης Παναγιωτίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος Βουλευτής Γρεβενών Κων/νος Ντινόπουλος Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Γρεβενών Ιωάννα Ζαμάνη Προϊσταμένη Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Χρήστος Τσιούρας Γεωπόνος Π.Ε. Γρεβενών Δημήτριος Κόττας Δήμαρχος Δεσκάτης Παναγιώτης Κοσμίδης Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Δεσκάτης Εκπρόσωποι Γεωργοκτηνοτροφικού Συλλόγου Τοπικοί παραγωγοί

Τα αποτελέσματα της σύσκεψης επικεντρώθηκαν στην ανάγκη ταχείας κινητοποίησης και συντονισμού, ώστε οι δράσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα καταπολέμησης να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση. Οι τοπικοί φορείς συμφώνησαν στην τακτική παρακολούθηση της κατάστασης και στην άμεση ενημέρωση των παραγωγών για όποια μέτρα απαιτηθούν.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα, η επόμενη περίοδος θεωρείται κρίσιμη. Η έγκαιρη συνεργασία υπηρεσιών και φορέων κρίνεται απαραίτητη για την περιορισμένη εξάπλωση του φαινομένου και την προστασία της σοδειάς στη Π.Ε. Γρεβενών.