Το δημόσιο χρέος κατεβαίνει: δύο ορόσημα που αλλάζουν την εικόνα της οικονομίας

Οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν υποχώρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κάτω από το 140% φέτος και στο 119% το 2029. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται σε υψηλή ανάπτυξη, πρωτογενή πλεονάσματα και πολιτική πρόωρων αποπληρωμών.

Στροφή στην πορεία του χρέους και σημασία των αριθμών

Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση όπου ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ εμφανίζει σαφή πτωτική τάση, με δύο χρονικά σημεία που αποκτούν συμβολικό αλλά και πρακτικό βάρος. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, ο λόγος αυτός θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ φέτος και θα προσεγγίσει το επίπεδο του 119% το 2029. Οι μεταβολές αυτές δεν είναι απλώς αριθμητικά επιτεύγματα: επηρεάζουν το κόστος δανεισμού, την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές και την δυνατότητα για δημοσιονομικό χώρο στο μέλλον.

Η αποκλιμάκωση, όπως την παρουσιάζει το Υπουργείο Οικονομικών και αναλύει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων και την πολιτική πρόωρων αποπληρωμών του χρέους. Η συνεισφορά των πρωτογενών πλεονασμάτων στην μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ αποτιμήθηκε σε 4,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και εκτιμάται σε 3,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2026.

Σε απόλυτους όρους, οι προβλέψεις του Υπουργείου αναφέρουν συγκεκριμένα μεγέθη για την επόμενη τετραετία, που αποτυπώνουν την πορεία μείωσης:

Έτος Λόγος χρέους (% του ΑΕΠ) Επίπεδο χρέους (εκατ. ευρώ) 2025 146,1% – 2026 (φάση) 136,8% 357.515 2027 131,5% 355.800 2028 124,6% 349.820 2029 119,0% 346.045

Προέλευση της μείωσης και ρίσκα

Η βελτίωση του λόγου χρέους δεν οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση του απόλυτου μεγέθους του χρέους αλλά και στην ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα προέκυψε, όπως επισημαίνεται στις αναλύσεις, από συνδυασμό δημοσιονομικής πειθαρχίας και θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να ανατρέψουν μερικώς την τάση: ένας απότομος πληθωρισμός, ξαφνικές ανατιμήσεις επιτοκίων σε διεθνές επίπεδο ή εξωτερικά σοκ που πλήττουν την ανάπτυξη θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία των δεικτών.

Για να διατηρηθεί η καθοδική δυναμική απαιτείται συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων και προσεκτική διαχείριση του χρέους, ιδίως όσον αφορά το κόστος εξυπηρέτησης και το προφίλ λήξεων. Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας, όταν το χρέος προσεγγίζει το 146% το 2010, υπενθυμίζει ότι ο δείκτης αυτός είναι ευαίσθητος σε οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Τι σημαίνει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Μικρότερο κόστος δανεισμού για το Δημόσιο μεσοπρόθεσμα μπορεί να μεταφραστεί σε χαμηλότερες πιέσεις για φορολογικά βάρη.

Βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια με καλύτερους όρους.

Σταθερότερες μακροοικονομικές προοπτικές βοηθούν στη διαμόρφωση επενδυτικών σχεδίων και στον τουρισμό, που επηρεάζει άμεσα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η πορεία προς τα «ορόσημα» που έχουν τεθεί είναι σημαντική για τη χώρα: πέρα από το συμβολικό φορτίο, αλλάζει τις ισορροπίες στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης. Η διασφάλιση ότι οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση θα συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για τη διατήρηση της πρόσφατης θετικής δυναμικής.