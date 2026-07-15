Πανεπιστήμιο του Σικάγο απαγορεύει laptops και smartphones σε πρωτοετείς για να περιορίσει τη χρήση της AI

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο εισάγει από το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 κανόνα απαγόρευσης φορητών υπολογιστών και κινητών στις αίθουσες για τους πρωτοετείς, ως μέρος στρατηγικής «ανθεκτικότητας στην AI» που συνδυάζει περιορισμούς στη χρήση τεχνολογίας και εκπαίδευση στην υπεύθυνη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο αποφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση laptops και smartphones μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας για τους πρωτοετείς φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, σε κίνηση που στοχεύει στον περιορισμό της εξάρτησης από την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η απόφαση εντάσσεται σε μια νέα στρατηγική της σχολής για την ανάπτυξη μιας «ανθεκτικής στην AI» μεθόδου διδασκαλίας και αξιολόγησης, με σκοπό την ενίσχυση δεξιοτήτων που θεωρούνται κρίσιμες για το νομικό επάγγελμα.

Στόχος: ανεξάρτητη κριτική σκέψη απέναντι στην αυτοματοποίηση

Η σχολή δικαιολογεί την πρωτοβουλία με την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι φοιτητές θα μάθουν να σκέφτονται κριτικά, στρατηγικά και ανεξάρτητα, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά σε εργαλεία AI. Ταυτόχρονα, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία παραμένει απαραίτητο εργαλείο για τη νομική πρακτική και δηλώνει ότι η πολιτική θα επανεξετάζεται καθώς προκύπτουν νέες εξελίξεις τόσο στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και στη νομοθετική/επαγγελματική πρακτική.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι φοιτητές μας θα μάθουν να σκέφτονται κριτικά, στρατηγικά και ανεξάρτητα, χωρίς να βασίζονται στην AI»

Πρακτικές επιπτώσεις στις εξετάσεις και στην καθημερινή μάθηση

Η απαγόρευση δεν περιορίζεται στις διαλέξεις: οι εξετάσεις θα διεξάγονται εντός της αίθουσας χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικά αρχεία ή εφαρμογές. Παρά αυτήν τη μορφή «αποσύνδεσης», το ίδρυμα δεν απορρίπτει την AI συνολικά· αντιθέτως, σκοπεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην υπεύθυνη, αποτελεσματική και ηθική χρήση τέτοιων εργαλείων στο πλαίσιο της νομικής πρακτικής.

Ποιοι επηρεάζονται: πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής.

πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής. Πεδίο εφαρμογής: αίθουσες διδασκαλίας και εξετάσεις χωρίς online πρόσβαση.

αίθουσες διδασκαλίας και εξετάσεις χωρίς online πρόσβαση. Σκοπός: ενίσχυση κριτικής/στρατηγικής σκέψης και μείωση εξάρτησης από AI.

Το ευρύτερο πλαίσιο: επαγγέλματα υπό πίεση

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο νομικός κλάδος θεωρείται ιδιαίτερα εκτιθέμενος στην αυτοματοποίηση: σύμφωνα με τον αναφερόμενο AI Exposure Index, το 100% των νομικών επαγγελμάτων κατατάσσεται στην κατηγορία της υψηλής έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς σημαντικό μέρος των γνωστικών εργασιών μπορεί πλέον να αυτοματοποιηθεί. Η κίνηση του Σικάγου αντανακλά την προσπάθεια των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να επαναστασιοποιήσουν την εκπαιδευτική πρακτική μπροστά σε αυτήν την πρόκληση.

Στοιχείο Περιγραφή Εφαρμογή Ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 Εμβέλεια Πρωτοετείς στη Νομική Σχολή Εξετάσεις Εντός αίθουσας, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο

Η απόφαση ανοίγει σειρά ερωτημάτων για το πώς θα ισορροπήσουν η ένταξη της τεχνολογίας και η διατήρηση βασικών δεξιοτήτων. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σταδιακά στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική, τα πανεπιστήμια καλούνται να βρουν ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της εκπαίδευσης από υπερβολική εξάρτηση και στην προετοιμασία των αποφοίτων για ένα περιβάλλον όπου η AI αποτελεί εργαλείο, όχι πανάκεια.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική του Σικάγου θα παρακολουθείται στενά, καθώς η αποτελεσματικότητά της στην ανάπτυξη «ανθεκτικών» δεξιοτήτων και η αποδοχή της από φοιτητές και διδάσκοντες θα καθορίσουν αν πρόκειται για παροδική αντίδραση ή για πρότυπο που θα επηρεάσει ευρύτερα την ανώτατη εκπαίδευση.