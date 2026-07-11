Το νομοσχέδιο για «Προσωπικό Βοηθό» καθιερώνει μόνιμη υπηρεσία και αυξάνει το όριο ηλικίας

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, με αλλαγές που ενισχύουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας και βελτιώνουν την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση για τα παιδιά με αναπτυξιακές ανάγκες.

Τι αποφασίστηκε στη διαβούλευση

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από πολίτες, φορείς και ειδικούς αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν σε διορθώσεις του τελικού κειμένου, με στόχο να γίνουν οι ρυθμίσεις πιο λειτουργικές για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Κεντρική αλλαγή είναι η καθιέρωση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» ως μόνιμης υπηρεσίας εθνικής εμβέλειας. Στο τελικό κείμενο διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής της προσωπικής βοήθειας και προστίθεται ρητή πρόβλεψη ότι η οργάνωση της υπηρεσίας πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο του ίδιου του χρήστη.

Βασικές τροποποιήσεις και επιπτώσεις

Ανώτατο ηλικιακό όριο επιλεξιμότητας αυξάνεται από 65 σε 67 έτη, με διατήρηση της ειδικής δυνατότητας ένταξης έως τα 75 έτη για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων.

σε έτη, με διατήρηση της ειδικής δυνατότητας ένταξης έως τα έτη για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων. Διασφαλίζεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν οδηγεί σε απώλεια συντάξεων, προσαυξήσεων ή άλλων παροχών από φορείς κύριας ασφάλισης ή άλλους δημόσιους φορείς.

από φορείς κύριας ασφάλισης ή άλλους δημόσιους φορείς. Προστέθηκε η ειδικότητα του λογοθεραπευτή στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, ενισχύοντας τη διεπιστημονική σύνθεση και την αξιολόγηση των αναγκών.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στη σαφήνεια του πλαισίου για τους δικαιούχους και στην ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υποστήριξης.

Βελτιώσεις στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση

Στο πεδίο της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης υιοθετήθηκαν προτάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας και της επιστημονικής επάρκειας των υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες. Συγκεκριμένα, ενισχύεται το πλαίσιο για:

εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών,

εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών,

σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας με πρόσθετες εξειδικεύσεις.

Οι αλλαγές στοχεύουν στην καλύτερη συνέχεια της φροντίδας, από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Πρακτικές συνέπειες για γονείς και δικαιούχους

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι οικογένειες μπορούν να περιμένουν πιο σταθερές και σαφείς διαδικασίες ένταξης στο Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός», χωρίς την ανησυχία για απώλεια άλλων παροχών. Η ενίσχυση της διεπιστημονικής αξιολόγησης σημαίνει πιο τεκμηριωμένες εκτιμήσεις αναγκών, ενώ η αναβάθμιση της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης στοχεύει στην αξιοπιστία και συνέχεια των υπηρεσιών από πλευράς επαγγελματιών.

Προηγούμενο όριο ηλικίας Νέο όριο Ειδική δυνατότητα 65 έτη 67 έτη Ένταξη έως 75 έτη για προβλεπόμενες κατηγορίες

Το επόμενο στάδιο είναι η τελική κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Οι οικογένειες και οι φορείς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης.