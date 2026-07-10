Το βόρειο τμήμα του Ε65 ολοκληρώθηκε — πότε θα φτάνει η Αθήνα στα Γρεβενά σε 4 ώρες

Η κατασκευή των τελευταίων 46 χιλιομέτρων του Βόρειου Ε65 ολοκληρώθηκε και η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου αναμένεται πριν από τον Αύγουστο, με πιθανή ημερομηνία τα τέλη Ιουλίου. Το έργο συνδέει τον Α/Κ Καλαμπάκας με την Εγνατία, δυτικά των Γρεβενών, και αλλάζει τους χρόνους μετακίνησης για την Περιφέρεια.

Έργο-ορόσημο για τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας

Η ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χλμ του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65 σηματοδοτεί την κοντινή παράδοση του συνολικού οδικού άξονα στην κοινωνία. Το νέο κομμάτι ξεκινά από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας και φτάνει μέχρι την Εγνατία Οδό, δυτικά της πόλης των Γρεβενών. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, οι τεχνικές εργασίες έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένουν λεπτομέρειες για την παράδοση σε κυκλοφορία.

Η εταιρεία Παραχώρησης «Κεντρική Οδός», που υλοποίησε το έργο, δηλώνει ότι η παράδοση θα γίνει πριν από τον Αύγουστο. Παράλληλα, σε αυτοψία του Υπουργού Υποδομών αναφέρθηκε εκτίμηση για παράδοση «στα τέλη Ιουλίου». Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θέτουν ως επικρατέστερη ημερομηνία την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, όταν και αναμένεται να γίνει η τελετή εγκαινίων παρουσία του πρωθυπουργού.

«Εκτιμάται πως στα τέλη Ιουλίου θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στην κοινωνία αυτή τη νέα, σπουδαία εθνική υποδομή»

Για τους κατοίκους των Γρεβενών και της ευρύτερης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η ολοκλήρωση του Ε65 σημαίνει πρακτικές αλλαγές στην καθημερινότητα αλλά και ευρύτερη οικονομική και τουριστική δυναμική. Ο νέος αυτοκινητόδρομος, συνολικού μήκους 182,1 χλμ, θα ενώσει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα και θα δώσει ταχύτερη πρόσβαση σε λιμένες και μεγάλους οδικούς κόμβους.

Τι αλλάζει στους χρόνους ταξιδιού

Η λειτουργία του πλήρους άξονα θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης για σειρά προορισμών. Συνοπτικά:

Αθήνα – Γρεβενά: περίπου 4 ώρες

περίπου 4 ώρες Λαμία – Εγνατία Οδός: 1 ώρα 45 λεπτά

1 ώρα 45 λεπτά Αθήνα – Κοζάνη: περίπου 4,5 ώρες

Διαδρομή Εκτιμώμενος χρόνος Αθήνα – Γρεβενά 4 ώρες Λαμία – Εγνατία Οδός 1 ώρα 45 λεπτά Αθήνα – Καστοριά 4 ώρες 35 λεπτά

Η νέα υποδομή προβλέπεται επίσης να μειώσει τους χρόνους διέλευσης για εμπορικές ροές, όπως το εμπόριο προς τα δυτικά Βαλκάνια, και να ενισχύσει την προσβασιμότητα του λιμένα του Βόλου και της Ηγουμενίτσας μέσω της σύνδεσης με την Εγνατία.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Σε επίπεδο Γρεβενών, η σύνδεση με τον Ε65 αναμένεται να διευκολύνει την προσέλευση επισκεπτών και επενδυτών, να μειώσει το κόστος και το χρόνο μεταφοράς προϊόντων και να ενισχύσει τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, απαιτείται σχεδιασμός για τη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφορίας και τη συνδεσιμότητα των δημοτικών οδών με τους νέους κόμβους.

Προκειμένου να γίνει πλήρης αξιολόγηση των τοπικών ωφελειών, θα χρειαστούν στοιχεία για την κυκλοφορία μετά την παράδοση, καθώς και συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και αρμόδιων φορέων υποδομών. Η επίσημη ημερομηνία παράδοσης και οι λεπτομέρειες της τελετής αναμένεται να επιβεβαιωθούν από την εταιρεία παραχώρησης και τα συναρμόδια υπουργεία εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η έλευση του Ε65 στην πλήρη του λειτουργία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα των τελευταίων ετών για την περιοχή και αναμένεται να αλλάξει σε μόνιμη βάση τις μετακινήσεις και την οικονομική δυναμική της Δυτικής Μακεδονίας.