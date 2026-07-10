Τράπεζα Κύπρου αναδεικνύεται ανάμεσα στις κορυφαίες στις αξιολογήσεις Extel — διεθνής αναγνώριση

Η Τράπεζα Κύπρου εξασφάλισε υψηλή διάκριση στην ετήσια κατάταξη Extel, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην κατηγορία Emerging EMEA Financials, με ειδικές πρωτιές για στελέχη της που επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών.

Η Τράπεζα Κύπρου απέσπασε σημαντική διεθνή αναγνώριση στη φετινή αξιολόγηση της Extel, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην κατηγορία Emerging EMEA Financials. Η διάκριση προκύπτει από τις ψήφους στελεχών της αγοράς και αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να δείχνει η διεθνής επενδυτική κοινότητα προς τον τραπεζικό όμιλο.

Τι αναδείχθηκε στην αξιολόγηση

Σύμφωνα με την καταμέτρηση της Extel, στην αξιολόγηση συμμετείχαν συνολικά 454 κορυφαίοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων, διεθνείς αναλυτές και ερευνητές, που εκπροσωπούν 247 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Η ψήφος αυτών των επαγγελματιών οδήγησε στην ανάδειξη της Τράπεζας Κύπρου ως «Most Honored Company» στον τομέα των χρηματοοικονομικών στις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Τρίτη θέση για την Τράπεζα Κύπρου στην κατηγορία Emerging EMEA Financials.

για την Τράπεζα Κύπρου στην κατηγορία Emerging EMEA Financials. Πρώτη θέση για την Ελίζα Λειβαδιώτου στην κατηγορία Best CFO (Οικονομική Διευθύντρια).

για την Ελίζα Λειβαδιώτου στην κατηγορία Best CFO (Οικονομική Διευθύντρια). Δεύτερη θέση για την Αννίτα Παύλου και για τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (Best IR Professional και Best IR Team).

Οι συγκεκριμένες επιτυχίες των στελεχών και της ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων υπογραμμίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία οικονομικών αποτελεσμάτων και στρατηγικής προς την αγορά, παράγοντες κρίσιμοι για τη διατήρηση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Σημασία για την κυπριακή οικονομία και τους επενδυτές

Η διάκριση έχει πρακτικές επιπτώσεις στην εικόνα και τη χρηματοδότηση της Τράπεζας Κύπρου: η αναγνώριση από έμπειρους θεσμικούς επενδυτές μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε διεθνές κεφάλαιο, να μειώσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων και να ενισχύσει τη θέση της τράπεζας ως αξιόπιστου εταίρου σε διαπραγματεύσεις με επενδυτές.

Παράμετρος Αποτέλεσμα Συνολικοί συμμετέχοντες στην αξιολόγηση 454 Εκπροσωπούμενοι οργανισμοί 247 Κατάταξη Τράπεζας Κύπρου (Emerging EMEA Financials) Τρίτη θέση

Για τους πελάτες και τους επενδυτές, τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα: αυξημένη διεθνής εμπιστοσύνη στην εταιρική διακυβέρνηση και στις επιδόσεις της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η προβολή των επιμέρους βραβεύσεων για την CFO και την ομάδα IR αναδεικνύει την αξία της διαφάνειας και της συστηματικής επικοινωνίας αποτελεσμάτων.

Η διάκριση της Τράπεζας Κύπρου στην αξιολόγηση Extel δεν αποτελεί απλώς τιμητική αναγνώριση· λειτουργεί ως εργαλείο εμπιστοσύνης προς την αγορά και ως στοιχείο ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα.